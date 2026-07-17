El Gobierno de San Juan inició la ejecución del Plan Prisma, un ambicioso programa de seguridad que busca transformar la operatividad de los recursos policiales existentes. Según explicó a DIARIO HUARPE, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, este sistema permitirá realizar un seguimiento permanente para detectar movimientos sospechosos antes de que ocurran los delitos.

La iniciativa consiste en reconvertir las actuales casillas o puestos fijos en estructuras denominadas "Prismas", donde los efectivos no solo cumplirán tareas preventivas visuales, sino que asumirán funciones de monitoreo tecnológico. El primer lugar estratégico seleccionado para la implementación de este esquema es el puesto ubicado en el cruce de la Avenida Benavídez con la Calle Martín Fierro, en el departamento Chimbas.

Este punto, vinculado al Servicio Penitenciario, servirá como nodo para vigilar una cuadrícula que se extiende desde la Costa Canal hasta la calle Coll, abarcando sectores como el Barrio Los Alerces.

“Casualmente el servicio penitenciario es uno de los puntos donde queremos trabajar, a fin de monitorear en forma activa y en tiempo real toda esta cuadrícula”, precisó Delgado.

Optimización y respuesta en binomio

La clave del Plan Prisma no reside en la incorporación masiva de nuevo personal, sino en una reorganización de los agentes que ya se encuentran en funciones. El objetivo es que el efectivo asignado al puesto trabaje coordinadamente con unidades móviles. En palabras del secretario:

“Ese efectivo automáticamente entregaría el prisma y haría el monitoreo activo, trabajando en binomio con un personal policial que puede ser una moto o un auto”.

Actualmente, la provincia cuenta con 620 cámaras, pero se considera que el personal actual del Cisem es insuficiente para un seguimiento eficiente, por lo que la descentralización en estos puestos optimizará la vigilancia.

Sobre la filosofía detrás de esta inversión en infraestructura y tecnología, Delgado fue contundente al señalar que “lo importante es que no se trata de sumar recursos, sino de optimizarlos”. La meta técnica es que cada "Prisma" tenga a su cargo una cuadrícula de aproximadamente 20 cámaras situadas en los alrededores del puesto, permitiendo una intervención rápida ante cualquier anomalía detectada en las pantallas.

Un programa integral para la comunidad

El Plan Prisma forma parte de una estrategia mayor anunciada por el gobernador Marcelo Orrego, que incluye capacitación permanente para los agentes por parte del Cisem y el D8 de la Policía.

Delgado subrayó que este sistema se complementará con otros programas territoriales como "Seguridad Presente en tu Barrio", buscando una red de vigilancia más amplia que incluya a municipios y empresas privadas.

“Es un programa integral de seguridad y monitoreo activo que será muy productivo para la comunidad”, sentenció el funcionario.

En una primera etapa se prevé la instalación de 30 Prismas, aunque el estudio técnico estima que para cubrir de manera óptima toda la red de cámaras actual podrían requerirse hasta 300 puestos de monitoreo distribuidos en toda la provincia.