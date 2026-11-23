Boca regresó a la Argentina después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y protagonizó un multitudinario recibimiento en Ezeiza. El plantel llegó durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre y fue trasladado al predio del club en un micro descapotable, escoltado por cientos de hinchas.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había conseguido el título internacional tras vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. La llegada estuvo marcada por los festejos, los cánticos y la emoción de los simpatizantes que esperaron a los jugadores para celebrar la conquista.

Una fiesta de los hinchas en Ezeiza

Los futbolistas participaron activamente de la celebración desde el micro, donde cantaron, bailaron y arrojaron camisetas para regalarles a los fanáticos. La recepción estuvo acompañada por espuma, dedicatorias y muestras de pasión por los colores azul y oro.

La llegada al predio se convirtió en una nueva postal de los festejos por la consagración internacional. Los simpatizantes pudieron acompañar de cerca al plantel después de la conquista conseguida en territorio colombiano.

Boca tendrá poco tiempo para festejar

La celebración no podrá extenderse demasiado, ya que el Xeneize tendrá un nuevo compromiso este miércoles 25 de noviembre. Desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.

El conjunto de Arruabarrena buscará trasladar el impulso anímico conseguido con el título internacional al campeonato argentino. El objetivo será avanzar en la competencia local, en un partido de eliminación directa.

La situación de Leandro Paredes que modificó el regreso

Uno de los motivos que alteró los planes de regreso desde Colombia fue la descompensación que sufrió Leandro Paredes. El capitán había salido al comienzo del segundo tiempo y sus compañeros lo asistieron en el banco de suplentes debido a una baja de presión.

Más tarde, mientras brindaba una entrevista durante los festejos en el campo de juego, volvió a sentirse mal y debió ser trasladado a una clínica para realizarse estudios. Por precaución y ante la necesidad de atender su situación médica, el regreso del equipo se postergó hasta el domingo.

El cuerpo técnico retomará los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mirada puesta en el encuentro frente a Independiente Rivadavia. Boca buscará sostener el envión de la consagración y continuar su camino en el Torneo Clausura.