La cocina persa resguarda un secreto culinario denominado Makaroni, un plato que propone "una forma totalmente distinta, divertida y deliciosa de redescubrir los fideos de siempre". A diferencia de las preparaciones occidentales habituales, esta receta utiliza la técnica del Tahdig para crear una base crocante de pasta o rodajas de papas en el fondo de una olla profunda.

La elaboración comienza con 500 g de espaguetis que deben hervirse menos tiempo del acostumbrado para luego ser enjuagados con agua fría. Para el relleno se requieren 500 g de carne picada, aunque es posible utilizar una opción vegetariana a base de hongos, sazonada con un toque de cúrcuma y canela.

El conjunto "se cocina al vapor en una sola olla y se desmolda en la mesa como si fuera una torta, revelando una cubierta crujiente, tostada y dorada que en Irán desata pasiones".

Para asegurar el éxito del plato, se coloca una cantidad generosa de aceite y hebras de azafrán en una olla antiadherente antes de intercalar capas de pasta y salsa. Un detalle técnico fundamental para las seis porciones consiste en envolver la tapa del recipiente con un paño de cocina limpio para atrapar el exceso de humedad.

Tras 45 minutos de cocción a fuego muy bajo, se debe aumentar la temperatura durante tres o cinco minutos para perfeccionar el dorado de la base. Al terminar, se obtiene un "techo" ultra crujiente que hace un ruido espectacular al cortarlo con el cuchillo.