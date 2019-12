El "Pocho" Lavezzi confirmó su retiro del fútbol profesional

El ex delantero del seleccionado argentino de fútbol Ezequiel Lavezzi confirmó hoy su retiro del fútbol profesional con un mensaje en su cuenta de la red social Instagram.



"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino", escribió Lavezzi.



"Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz! Un abrazo", concluyó el "Pocho", quien publicó fotografías con los distintos clubes que integró.



Lavezzi, de 34 años, inició su carrera en Estudiantes de Buenos Aires (2003-2004) y prosiguió en San Lorenzo (2004-2007), Napoli de Italia (2007-2012), París Saint Germain de Francia (2012-2015) y Hebei Fortune de China (2015-2019).



Su paso por el seleccionado argentino coincidió con la generación encabezada por el astro Lionel Messi, a quien lo une una gran amistad, donde obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.



Su única participación en la Copa del Mundo ocurrió en Brasil 2014, sin goles, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella finalizó subcampeón tras la derrota con Alemania por 1 a 0 en la final disputada en Río de Janeiro.



Por Copa América integró los equipos que de las ediciones 2011 (cuartos de final), 2015 (subcampeón) y 2016 (subcampeón).