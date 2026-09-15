El Pocho Lavezzi reveló cómo está superando la depresión que sufre

Un video emitido en la televisión de Italia durante un homenaje por su trayectoria en Napoli encendió la preocupación generalizada al mostrar movimientos involuntarios en las piernas del exfutbolista de 41 años, Ezequiel Lavezzi. En ese contexto, la periodista Laura Ubfal señaló que “Pocho vino haciendo un tratamiento de rehabilitación y seguramente el tema podría tener que ver con la medicación indicada”.

Posteriormente, en un diálogo con el exfutbolista Luca Toni para el programa Fenomeni de Amazon Prime Italia, el exintegrante de la Selección Argentina explicó los motivos que lo llevaron a iniciar una atención médica especializada tras abandonar la actividad deportiva.

Durante el encuentro, Lavezzi declaró: “Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”.

El deportista remarcó que el nacimiento de su hijo Vittorio en 2024, junto a su pareja María Guadalupe Tauro, representó un punto de inflexión decisivo en su vida diaria. Sobre la llegada del niño, manifestó: “Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante”.

En el mismo espacio, detalló el acompañamiento recibido por parte de antiguos compañeros de equipo, destacando el vínculo con Lionel Messi, sobre quien afirmó: “Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”.

Enfocado en su proceso de rehabilitación, el exfutbolista concluyó la entrevista con un mensaje dirigido a personas que atraviesan dificultades semejantes, expresando que “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”.