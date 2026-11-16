El ciclismo sanjuanino volvió a festejar a nivel nacional de la mano de Rodrigo "Chingolo" Díaz. El ciclista pocitano, de 24 años, se consagró campeón de la 83ª edición de la Vuelta al Valle, en Río Negro, después de defender la malla líder durante la última etapa y completar una actuación destacada con tres triunfos parciales.

El representante del equipo JC Competición llegó a la jornada decisiva con una ventaja superior a los 30 segundos y supo administrar la diferencia para quedarse con la clasificación general. Finalmente, completó la competencia con un tiempo de 13 horas, 42 minutos y 38 segundos.

La última etapa se disputó en Allen, sobre el tradicional circuito conocido como "calesita". Los ciclistas recorrieron 11 vueltas para completar 110 kilómetros, con largada y llegada frente a la Municipalidad. Fue un cierre exigente, con varios equipos intentando modificar el resultado de la general.

Durante buena parte del recorrido, el Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay tomó protagonismo en el pelotón. Sin embargo, en la última vuelta, JC Competición y Shania consiguieron conectar con el grupo de punta y darle mayor intensidad al cierre.

Leonardo Cobarrubia fue el más rápido en el último parcial y se quedó con la victoria de etapa. Detrás llegaron Agustín Freysse, de la Agrupación 5 de Diciembre, y Román Mastrangelo, compañero de equipo del ganador.

Aunque Cobarrubia celebró el último triunfo parcial, no logró descontar la diferencia necesaria para quedarse con la general. Díaz llegó dentro del grupo de adelante y aseguró el campeonato.

Una campaña que lo llevó a la cima

El título del pocitano fue el resultado de una competencia marcada por la regularidad y los buenos resultados. En la primera etapa, disputada en Allen, terminó segundo. Luego consiguió dos victorias consecutivas en Regina y El Cuy.

En la cuarta jornada, entre Cipolletti y Allen, decidió no involucrarse en la fuga y administrar sus fuerzas. Después volvió a mostrar su nivel en la quinta etapa, cuando se impuso en la exigente subida de las Tres Cruces, en Paso Córdoba.

Con tres victorias parciales en seis jornadas, Díaz llegó a la definición con una diferencia que supo defender hasta cruzar la meta. Así, el sanjuanino se quedó con uno de los triunfos más importantes de su carrera y llevó nuevamente el nombre de Pocito a lo más alto del ciclismo nacional.