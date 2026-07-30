El Poder Judicial de San Juan adhirió al duelo provincial decretado por el Gobierno tras el trágico accidente aéreo ocurrido este miércoles en Valle Fértil, en el que perdieron la vida siete personas.

A través de la Resolución de Presidencia de la Corte de Justicia Nº 171/2026, el presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, dispuso la adhesión al duelo y ordenó que la Bandera Nacional permanezca izada a media asta en el Edificio 25 de Mayo y en todas las unidades jurisdiccionales del Poder Judicial.

En el comunicado oficial, la Corte expresó "las más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, acompañándolos en este profundo momento de dolor". La resolución fue dictada en el marco del duelo provincial por tres días decretado por el Ejecutivo, que provocó una profunda conmoción en toda la comunidad sanjuanina.

La adhesión al duelo provincial no afecta la prestación del Servicio de Justicia, que se desarrollará con normalidad.

El siniestro ocurrió el 29 de julio en el departamento Valle Fértil, en una zona del Parque Provincial Ischigualasto. El helicóptero Bell 412 con matrícula LV-KGR se accidentó mientras participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

En el accidente fallecieron el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.