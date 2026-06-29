El Poder Judicial de San Juan presentó su modelo de Oficina Judicial Penal como experiencia de referencia en el marco de la implementación del sistema procesal penal acusatorio adversarial en la provincia de Misiones.

La actividad contó con la participación del presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, junto a ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, entre ellos Juan Manuel Díaz, además de autoridades judiciales de Chaco y equipos técnicos de gestión judicial.

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Durante el encuentro, realizado el 25 de junio en el salón de usos múltiples del Edificio de Tribunales de Misiones, se abordó el funcionamiento del sistema acusatorio adversarial implementado en San Juan, con especial énfasis en la organización de audiencias, la administración de agendas judiciales y la optimización de recursos.

También se analizaron aspectos vinculados a la digitalización de procesos y la modernización del servicio de justicia penal, tomando como base la experiencia de la Oficina Judicial Penal sanjuanina, considerada un modelo de referencia en la región.

El director de la Oficina de Gestión Judicial Penal de San Juan, Fabricio Serafino, participó de la jornada junto a magistrados y funcionarios de distintos fueros, aportando detalles técnicos sobre la implementación del sistema.

En su intervención, Olivares Yapur destacó el carácter histórico del proceso de transformación judicial en Misiones y subrayó la importancia de la cooperación entre provincias para fortalecer el funcionamiento del sistema acusatorio.

La reunión formó parte de una agenda de trabajo orientada al intercambio de experiencias entre poderes judiciales provinciales, en un contexto de reformas estructurales en la administración de justicia en distintas jurisdicciones del país.