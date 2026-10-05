El Poder Judicial de San Juan informó la reprogramación de la prueba de Dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026 en la Primera Circunscripción Judicial.

La medida alcanza a las personas que tenían asignados turnos entre las 13.15 y las 16.45 del viernes 2 de octubre y que no pudieron realizar la evaluación debido a la suspensión dispuesta por el fenómeno climático provocado por el viento Zonda.

Los exámenes se realizarán este martes 6 de octubre, con los siguientes cambios:

El turno de las 13.15 del viernes 2 pasa a las 15 del martes 6.

El turno de las 13.45 pasa a las 15.30.

El turno de las 14.15 pasa a las 16.

El turno de las 14.45 pasa a las 16.30.

El turno de las 15.15 pasa a las 17.

El turno de las 15.45 pasa a las 17.30.

El turno de las 16.15 pasa a las 18.

El turno de las 16.45 pasa a las 18.30.

Los aspirantes deberán presentarse en el horario correspondiente a la reprogramación de su turno.

También hay un cronograma especial

Por otra parte, el Poder Judicial difundió el cronograma destinado a las personas con discapacidad que se inscribieron como tales en el concurso y acreditaron su condición mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En este caso, las evaluaciones se realizarán el miércoles 7 de octubre, desde las 15, y el jueves 8 de octubre, desde las 14.30.

Como modalidad especial, quienes estén incluidos en este cronograma realizarán en la misma jornada la prueba de Dactilografía y, si la aprueban, continuarán inmediatamente con la evaluación de Ortografía.

Dónde deberán presentarse

Las pruebas para las personas con discapacidad se realizarán en las salas del subsuelo del Edificio 25 de Mayo, donde funcionan los Tribunales, ubicado en Rivadavia 473 Este, Capital.

Los aspirantes deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El listado completo de turnos de la prueba de Dactilografía para la Primera Circunscripción Judicial puede consultarse en la página oficial del Poder Judicial de San Juan.

Consultar cronograma de Dactilografía

En tanto, el cronograma específico para las personas con discapacidad se encuentra disponible en el sitio oficial.

Consultar cronograma para personas con discapacidad