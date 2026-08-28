Este viernes, el Poder Judicial de San Juan llevó las donaciones reunidas al merendero “De Todo Corazón”, de Caucete, donde además compartieron una jornada para celebrar el Día de las Infancias junto a los niños.

La campaña solidaria permitió recaudar $1.800.000 entre empleados judiciales, que fueron destinados a la compra de mercadería, juguetes y otros elementos para acompañar a la institución que asiste a chicos de distintas zonas del departamento.

La elección del merendero surgió a partir de una publicación de DIARIO HUARPE. Desde el Poder Judicial contaron que conocieron la situación de “De Todo Corazón” a través de una nota publicada por este medio en mayo, en la que se visibilizó la campaña que llevaba adelante la institución para conseguir alimentos y poder continuar asistiendo a más de 50 chicos de zonas rurales de Caucete.

Sandra junto a la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salva, y la ministra Adriana García Nieto

La iniciativa se realizó en el marco del Día de las Infancias y tuvo como objetivo garantizar alimentos para los próximos meses. Con el dinero aportado por empleados judiciales se compraron leche, cacao, azúcar, harina, aceite, fideos, arroz, té, mate cocido, galletas, lentejas, dulce de membrillo y salsa, además de productos de limpieza como lavandina, detergente y rollos de cocina.

Mercadería, juguetes y otros elementos fueron entregados al merendero “De Todo Corazón”.

La solidaridad, sin embargo, fue mucho más allá de la mercadería. También se recolectaron juguetes y pelotas para los chicos. El Juzgado de Paz de Caucete consiguió ropa y dos tablones, mientras que personas privadas de la libertad alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial reciclaron uno de los tablones y fabricaron cuatro banquetas.

Los niños vivieron una tarde de festejos por el Día de las Infancias.

A la campaña se sumaron defensoras oficiales, quienes donaron 75 tazas acompañadas de fibras y golosinas. Además, la panadería Pan Comido aportó tortitas y facturas para compartir durante la merienda.

La propietaria del merendero con las donaciones.

La jornada tuvo una convocatoria mayor a la habitual. Actualmente, al espacio que encabeza Sandra Beatriz Quintero concurren normalmente unos 50 chicos, pero este viernes llegaron 75 niños provenientes, entre otros lugares, del barrio Las Viñas, Pozo de los Algarrobos y barrio Raúl Gómez.

Una historia que HUARPE acompaña desde hace años

El vínculo del merendero con DIARIO HUARPE viene de mucho antes. En 2020, Sandra Quintero ganó el Sanjuanino Solidario, certamen organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino para reconocer a quienes realizan tareas solidarias en la provincia. Por entonces, Sandra asistía a unos 60 chicos y una de sus mayores necesidades era contar con una cocina para dejar de preparar los alimentos sobre el fuego.

Seis años después, “De Todo Corazón” continúa abriendo sus puertas para los chicos de Caucete. Esta vez, aquel trabajo que volvió a ser visibilizado por este medio encontró respuesta en los trabajadores del Poder Judicial y en distintos sectores que se sumaron a una cadena solidaria para ayudar a sostener el merendero.