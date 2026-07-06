El Polaco reveló el secreto más íntimo de Karina La Princesita

Karina La Princesita rompió el silencio para aclarar su presente sentimental luego de las versiones que circularon recientemente. La cantante se refirió a los comentarios realizados por El Polaco durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

En esa ocasión, ante la consulta sobre la actualidad de su expareja, el músico respondió "Bien… está cantando, está de novia" y luego ratificó su postura diciendo "Sí, la pasa bien Kari". Estas palabras generaron una inmediata repercusión mediática sobre la vida privada de la artista.

Ante esta situación, Karina se mostró sorprendida y manifestó "No lo entiendo al Polaco" durante una entrevista televisiva. La intérprete recordó que este tipo de situaciones ya ocurrieron previamente en su vínculo.

Según relató, "Me acuerdo de una relación que tuve, yo no lo decía y él lo contó. Hizo un vivo en su casa para decir: ‘Sí, Karina está de novia’". Pese a la exposición de su intimidad, la cantante prefirió minimizar el conflicto y señaló que "El Polaco es así, es como que no te podés enojar".

Incluso Sol, la hija que tienen en común, se vio involucrada por la curiosidad que despertaron los dichos de su padre. La joven le consultó a su madre "¿Pasó algo en tu vida que yo no sé para que papá diga esto?". Karina explicó que no hubo necesidad de pedirle explicaciones al cantante y confesó "Ni le pregunté, imaginate que ni le pregunté". Para cerrar el tema, añadió "No le doy mucha importancia a lo que él dice. Por ahí lo dice en chiste, calculo que lo dijo en joda".

Por otro lado, la artista de 40 años desestimó los rumores que la vinculaban con Mateo Carreras, un rugbier de 26 años. Carreras es un wing tucumano que juega en el Aviron Bayonnais del Top 14 de Francia y es padre de una niña de dos años. Meses atrás, el periodista Pepe Ochoa reveló en El Ejército de la Mañana que habrían sido vistos acaramelados en un partido de básquet en Miami.

Sin embargo, ella fue tajante respecto a su supuesta relación con deportistas. Al respecto comentó "Ya me pasó con otros también, que digan cosas y nadie me escribe. Jamás, ni yo lo hago tampoco" y concluyó con un rotundo "No hay nada, no hay nada" para confirmar su soltería.