El Polaco y Barby Silenzi agrandan su familia: el nuevo integrante que se sumó

La modelo Barby Silenzi y el cantante El Polaco sorprendieron a sus seguidores con un anuncio inesperado al confirmar que su familia se agrandó. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram la bailarina presentó oficialmente al nuevo integrante que ya se instaló en la vivienda familiar este 18 de agosto de 2026. Se trata de un cachorro de color negro con un carácter muy juguetón y travieso que rápidamente captó la atención de los usuarios en las plataformas digitales.

Junto a las imágenes que muestran los primeros movimientos del animal en su nueva casa la modelo escribió que "Se agrandó nuestra familia. Él es Morcilla, alias 'Morci'". En la grabación se puede observar al pequeño recorriendo cada rincón del inmueble y disfrutando de sus momentos iniciales de convivencia. Además la protagonista celebró la llegada de la mascota con humor al destacar un detalle que esperaba hace tiempo manifestando "Al fin un varoncito".

De esta manera la pareja sumó un integrante de cuatro patas que llegó para llenar el hogar de juegos y travesuras. El pequeño Morcilla ya se encuentra integrado a la rutina diaria de la familia luego de que sus dueños compartieran recientemente su álbum de fotos desde las playas de Brasil. Con esta incorporación de un compañero masculino la modelo y el músico consolidan su presente afectivo sumando alegría a su convivencia cotidiana.