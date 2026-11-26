Lucas Novelli Sanz será el árbitro de la revancha entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El partido se jugará el domingo 29 de noviembre, a las 20.30, en el estadio Héctor Moncada. La serie quedó abierta después del 0 a 0 del lunes en El Serpentario.

El juez de Tandil estará acompañado por los asistentes Oscar Ariel Bono y Cristian Thomas Pasquettin, ambos de Junín. Melina Mariel Eizaguirre, de la misma liga, será la cuarta árbitra. Quien gane la serie se quedará con el título regional y avanzará a la instancia que entrega un lugar en el Federal A.

La final por el ascenso que Novelli ya dirigió

Uno de los antecedentes del tandilense en partidos decisivos se remonta a enero de 2021. Novelli dirigió la final entre Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca por un ascenso a la Primera Nacional. La expulsión de un defensor bahiense por una infracción fue una de las decisiones discutidas de aquel encuentro, que terminó con el ascenso de Güemes.

Este año también intervino desde el VAR en Primera División. En abril, estuvo a cargo de la videoasistencia en el 1 a 1 entre Boca e Independiente y llamó a Andrés Merlos a revisar la jugada que terminó en penal para Boca. En el audio que difundió la AFA se escucha que Merlos, en su primera lectura, había entendido que el defensor tocó la pelota.

En agosto, Novelli volvió a quedar en el centro de una jugada revisada. En el partido entre River y Banfield, intervino desde el VAR en la acción que derivó en la repetición de un penal que Thiago Almada había errado. En General Alvear, su función será la de árbitro principal.

Por qué el arbitraje ya era tema antes de la vuelta

Antes de la ida, la dirigencia de Desamparados había pedido que el Consejo Federal reemplazara a Fernando Rekers, el juez designado inicialmente. El club recordó el cruce de 2025 en General Alvear, cuando perdió 2 a 0 frente a Pacífico y terminó con dos expulsados. El organismo atendió el planteo y puso al pampeano Franco Morón al frente del partido del lunes.

El cambio tampoco evitó las discusiones en San Juan. Tras el empate sin goles, desde el lado puyutano se cuestionaron dos jugadas de área en las que se reclamó penal. Con ese antecedente inmediato, la designación de Novelli pasó a ser uno de los datos de la previa, además de la hora y la cancha de la revancha.

Qué se juega Desamparados en el Héctor Moncada

El equipo de Mauricio Del Cero llegó a esta final después de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract por 7 a 1 en el global. Pacífico selló su clasificación ante Argentino de Mendoza en una serie que terminó 7 a 5. Esta vez, ninguno de los dos logró sacar ventaja en San Juan.

Los clubes ya habían definido una llave entre sí en la edición 2024/25. Después de perder la ida en Mendoza, Desamparados igualó el marcador global en Puyuta y avanzó por penales. Ahora deberá resolver la serie como visitante, en la misma cancha donde cayó en aquel primer encuentro.

El domingo se definirá al campeón de Cuyo. El ganador tendrá que disputar una final interregional para conseguir uno de los cuatro ascensos al Federal A. Esa instancia está programada para el 20 de diciembre en cancha neutral.