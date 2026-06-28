El polémico drama de Netflix que explora un crimen real impactante

Netflix sumó a su plataforma una producción que revive uno de los episodios más debatidos de la justicia estadounidense. Bajo el nombre de La escalera, esta miniserie de suspenso y drama se interna en la vida de Michael Peterson, un escritor cuya realidad se transforma tras el hallazgo del cuerpo de su esposa, Kathleen. El hecho ocurrió en la base de una escalera dentro de su vivienda y desató una investigación criminal cargada de interrogantes.

La narrativa se apoya en reconstruir las diversas hipótesis que surgieron sobre el fallecimiento de la mujer. A lo largo de los capítulos, se observa cómo el suceso afectó la dinámica de la familia Peterson y captó la atención de millones de personas a nivel internacional.

El caso judicial se presenta con una mirada detallada sobre los procedimientos legales y el papel que desempeñaron los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública respecto a la culpabilidad del acusado.

Desde su estreno, la propuesta se posicionó entre las alternativas más buscadas por los seguidores de las historias basadas en hechos reales. La trama incluye giros inesperados y mantiene la tensión hasta la conclusión del relato, lo que permite a la audiencia reflexionar sobre los acontecimientos de aquella noche. Esta obra se consolida como una pieza clave para los aficionados al género true crime que buscan relatos profundos y producciones con gran despliegue actoral.