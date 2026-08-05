El polémico regalo de Luck Ra a La Joaqui antes de abandonarla

La confirmación del final del noviazgo entre Luck Ra y La Joaqui provocó que un antiguo video de TikTok cobrara una nueva relevancia entre los usuarios de las plataformas digitales. En la grabación se observa al músico sorprendiendo a la artista con un ramo de flores blancas y azules junto a un peluche del personaje Stitch.

Durante la entrega del obsequio el joven pronunció la frase "Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial" la cual hoy recibe múltiples interpretaciones negativas por parte de la audiencia.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en manifestarse con críticas hacia la actitud del cantante debido a la proximidad temporal entre el regalo y la ruptura. Entre los mensajes más destacados los usuarios señalaron que "Tantos regalos era red flag (bandera roja)" y expresaron su descontento al afirmar "No entiendo la gente que te regala algo o te dice te amo y al otro día te deja". Otros comentarios reflejaron la indignación del público con frases como "Ella no te perdió, tú la perdiste a ella" y "Por qué lastimar así a la Joaqui tan linda que es no entiendo".

La Joaqui brindó detalles sobre la separación y explicó que el hecho ocurrió en Madrid cuando ella viajó para encontrarse con él. La cantante manifestó que esperó 21 días para confirmar la noticia de forma pública y aclaró que la decisión fue tomada unilateralmente por su ahora expareja ya que no se encontraban en la misma sintonía.

Ante las dudas sobre el motivo del distanciamiento los internautas preguntaron "¿Este video es del 10 de junio?? Es joda?? ¿En 20 días la dejó de querer??" poniendo el foco en la veracidad de los sentimientos mostrados en el clip.

Por su parte Luck Ra desmintió las versiones que vinculaban el alejamiento con la familia de la artista. El músico declaró que "No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas. Entiendo perfectamente todo este conflicto. No había ningún tipo de competencia interna ni ningún problema de esa naturaleza".

Pese a estas aclaraciones y a los desmentidos sobre una posible relación con Tuli Acosta el video del obsequio continúa siendo un punto de debate sobre las señales en los vínculos sentimentales.