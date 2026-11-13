El polémico video de Wanda Nara amenazando de muerte a la China Suárez

En las últimas horas se conoció un material audiovisual difundido en el ciclo televisivo Puro Show que dejó al descubierto un tenso cruce verbal entre Wanda Nara y la China Suárez. Las imágenes fueron registradas con un teléfono celular por la propia actriz durante un operativo policial llevado a cabo en la vivienda de Mauro Icardi ubicada en Nordelta. Si bien la conductora no aparece en el plano visual, su voz se escucha con absoluta claridad mientras discute duramente con la intérprete en medio del escándalo.

El material fue presentado al aire por el conductor del ciclo, quien detalló que la grabación llegó durante la mañana a manos de la panelista Angie Balbiani. La filmación cuenta con un encuadre cerrado donde solo se aprecian el cuello y el mentón de la actriz, indicando que ella sostenía el dispositivo. No obstante, el registro sonoro documenta los insultos y las amenazas cruzadas entre ambas protagonistas en el domicilio conocido como la Casa de los Sueños.

Durante la discusión, la conductora profirió diversos agravios contra la actriz y se escucharon frases textuales como "sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda" y "yo te mato yo a palos". Por su parte, la actriz le retrucó consultándole "¿a quién vas a matar a palos?", mientras continuaban los insultos y descalificaciones mutuas con expresiones como "muerta de hambre" y "prostituta" en medio de la tensa situación vivida.

Este episodio se produjo el viernes pasado, cuando Wanda Nara se hizo presente en el domicilio para retirar a su hija tras una denuncia formulada por la hija mayor de la conductora y del futbolista. Dicha denuncia indicaba que su padre la había agredido, lo que motivó un importante despliegue policial en el barrio cerrado La Isla de Tigre y la posterior presentación judicial del deportista.

En el marco de la causa judicial por presuntas lesiones leves agravadas, Mauro Icardi se presentó ante la fiscalía para declarar y negó haber ejercido violencia. Como parte de las pruebas presentadas a la Justicia, el delantero sumó otro registro fílmico tomado con su propio celular donde se escuchaban amenazas por parte de Martín Migueles, pareja de Wanda, quien le advirtió textualmente "yo te rompo la boca" frente al personal policial.

Ante la viralización de este tipo de material, la panelista Angie Balbiani analizó el contexto y consideró que la existencia de grabaciones ocultas es habitual entre las partes involucradas. La comunicadora sostuvo que ambas figuras graban permanentemente cada situación porque conocen los procedimientos legales y buscan recopilar evidencias constantes para respaldar sus posturas en el conflicto judicial que continúa en plena investigación.