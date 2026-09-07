El policía que capacita sobre las tasers fue atrapado robando mercadería

Un oficial inspector de la Policía de San Juan que se desempeña como instructor en el uso de las pistolas Taser y que integra las Fuerzas de Operaciones Especiales quedó involucrado en una grave polémica. El efectivo, enviado en su momento a Estados Unidos para capacitarse, intentó salir de un establecimiento comercial de Capital con productos no abonados, lo que derivó en la intervención de la Justicia de Flagrancia.

El hecho se registró un viernes por la noche en la sucursal del supermercado Chango Más situada en avenida Benavidez, cerca de calle Maradona. El oficial inspector Matías Carrizo acudió al local vestido de civil y acompañado por otra persona. Durante su recorrido por el recinto, el personal a cargo de las cámaras de videovigilancia detectó conductas anómalas respecto de la mercadería guardada en el carro de compras.

Cerca de las 20:30, el cliente se dirigió a la zona de cajas y abonó únicamente una parte de los artículos que llevaba. Los productos restantes no fueron declarados ni advertidos por la cajera en ese instante. Tras visualizar las imágenes en tiempo real, los vigiladores privados esperaron al individuo en el sector de egreso para interceptarlo.

En la salida se generó el instante de mayor tensión. Al revisar la mercadería no pagada, los encargados de seguridad constataron la identidad del involucrado como miembro activo de la fuerza provincial. En ese contexto, el policía admitió que llevaba productos sin abonar y solicitó que no se radicara una exposición formal.

Frente a lo ocurrido, los guardias alertaron al 911. Minutos después se hicieron presentes efectivos de la Comisaría 26ª y del Comando Radioeléctrico, mientras que el fiscal de turno del Sistema Especial de Flagrancia asumió el conocimiento de la causa.

Para frenar el avance de las actuaciones judiciales, Carrizo ofreció cancelar la totalidad del monto adeudado. La responsable de la sucursal, Yanina Vargas, entabló comunicación con el gerente zonal de Mendoza, Héctor Varela, quien accedió a no concretar la denuncia penal bajo la condición de que el efectivo abonara los artículos.

El oficial debió desembolsar la suma aproximada de $76.000 para saldar la cuenta. Dicho comprobante de pago fue adjuntado de inmediato al acta del operativo de seguridad.

Fuentes del ámbito judicial señalaron que el representante del Ministerio Público aplicó el Criterio de Oportunidad dispuesto en el inciso 1 del artículo 25 del Código Procesal Penal de San Juan. Esta figura legal habilita a prescindir de la persecución penal cuando el hecho carece de un impacto significativo sobre el interés público.

Al concretarse el pago y sin el impulso de la denuncia por parte del comercio, la causa penal contra Carrizo no prosperó. No obstante, se prevé que la Subsecretaría de Control de Gestión intervenga para evaluar el inicio de un sumario administrativo dentro de la institución.