El portugués Joao Pinheiro será el árbitro para Argentina ante Suiza

La FIFA confirmó este jueves la designación arbitral para el partido entre la Selección argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia será el portugués Joao Pinheiro, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces asistentes.

El encuentro se disputará este sábado a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Un árbitro con experiencia internacional

Pinheiro llega a esta instancia tras haber dirigido dos encuentros en la actual Copa del Mundo. Su primer partido fue justamente con Suiza, en la goleada por 4-1 sobre Bosnia durante la fase de grupos. Posteriormente, arbitró el cruce entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final.

El juez portugués cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Habitualmente dirige encuentros de la liga portuguesa, además de acumular experiencia en la UEFA Champions League y otras competencias continentales.

El antecedente con Argentina

Aunque será la primera vez que Joao Pinheiro arbitre a la Selección argentina mayor, sí existe un antecedente con un combinado nacional albiceleste.

El portugués estuvo al frente del encuentro entre Argentina y Colombia en el Mundial Sub-20, compromiso que finalizó con triunfo argentino por 1-0.

Un partido decisivo

Argentina llega a los cuartos de final tras protagonizar una histórica remontada frente a Egipto, mientras que Suiza avanzó luego de eliminar a Colombia en la definición por penales.

Con la designación arbitral ya confirmada, solo resta esperar el duelo del sábado, donde la Albiceleste buscará un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.