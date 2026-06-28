Con el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, quedó definido el cuadro de eliminación directa y la Selección Argentina ya conoce el recorrido que deberá afrontar si pretende defender con éxito el título conseguido en Qatar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó como líder del Grupo J con puntaje perfecto y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación. Su primer rival en la etapa decisiva será Cabo Verde, segundo del Grupo H detrás de España, una de las grandes revelaciones del certamen.

El encuentro entre la Albiceleste y el conjunto africano se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

En caso de superar ese compromiso, Argentina ya tiene definido el resto del calendario hacia una hipotética final. Los octavos de final se jugarán el martes 7 de julio, a las 13, en la ciudad de Atlanta, frente al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

Si la Scaloneta continúa avanzando, los cuartos de final serán el sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City, donde podrían aparecer rivales de mayor jerarquía, como Colombia o Suiza, dependiendo de cómo se desarrollen los cruces.

Las semifinales están previstas para el miércoles 15 de julio, desde las 16, nuevamente en Atlanta, instancia en la que podrían cruzarse selecciones como Brasil o Inglaterra, dos de los grandes candidatos al título.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey, escenario donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

El cuadro también ofrece un dato alentador para la Selección: varias de las principales potencias europeas, como España, Francia, Alemania, Portugal, Croacia y Países Bajos, quedaron del otro lado de la llave, por lo que solo podrían enfrentarse a Argentina en una eventual final.

Sin embargo, en un Mundial no hay margen para la relajación. La historia reciente demostró que cada partido representa un desafío diferente y que cualquier selección puede convertirse en un obstáculo inesperado.

Con el camino ya definido, la ilusión argentina vuelve a crecer. El primer paso será Cabo Verde. Después, comenzará la verdadera batalla por un lugar entre los mejores del mundo y por el sueño de volver a levantar la Copa.