Con el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026 ya asegurado, la Selección argentina afrontará el último compromiso del Grupo J frente a Jordania con un doble objetivo: mantener el puntaje ideal y llegar con el plantel en las mejores condiciones físicas a la fase eliminatoria. Por ese motivo, el entrenador Lionel Scaloni analiza realizar varias modificaciones en el equipo titular para administrar cargas y dar descanso a algunos de los futbolistas que acumulan mayor desgaste.

La principal incógnita pasa por la presencia de Lionel Messi, quien podría ser preservado pensando en el cruce de 16avos de final del próximo viernes 3 de julio, en Miami. En caso de no jugar desde el inicio, su lugar sería ocupado por Nicolás Paz.

El posible once argentino

La formación que ensayó el cuerpo técnico está integrada por: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

Más allá de las variantes, Argentina buscará cerrar una primera fase perfecta. Hasta el momento ganó todos sus partidos y todavía no recibió goles, un registro que solo comparte con México en la actual Copa del Mundo.

Un árbitro con experiencia internacional

La FIFA confirmó que el encuentro será dirigido por el rumano István Kovács, de 41 años, quien tendrá su segunda presentación en este Mundial.

El juez designado estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunvogi como jueces asistentes, conformando una terna íntegramente rumana para el partido que se disputará este sábado en Dallas.

Pensando en los octavos

Aunque el resultado ya no modificará la clasificación, el cuerpo técnico considera fundamental llegar con el plantel en plenitud física para el inicio de los cruces directos, donde cualquier error puede significar la eliminación.

Por eso, Scaloni apuesta a una rotación parcial, manteniendo la base del equipo pero dando minutos a futbolistas que tuvieron menos participación en la fase de grupos y que podrían convertirse en piezas importantes durante el resto del certamen.