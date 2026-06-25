La Selección Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026 y ahora aguarda por la definición de su próximo rival en los dieciseisavos de final. Aunque todavía resta disputarse la última fecha del Grupo H, las proyecciones estadísticas comienzan a marcar una tendencia clara: Cabo Verde aparece como el adversario más probable para la Albiceleste.

Según un simulador elaborado por el medio estadounidense The Athletic, perteneciente a The New York Times, la selección africana cuenta con un 55% de probabilidades de finalizar en el segundo puesto de su zona y cruzarse con Argentina en la próxima instancia del certamen. El eventual encuentro se disputaría el próximo 3 de julio, desde las 19 horas de Argentina, en la ciudad de Miami.

La sorpresa del Mundial

Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones del torneo. En su primera participación mundialista, el conjunto africano logró empatar sin goles frente a España en el debut y luego igualó 2 a 2 con Uruguay, resultados que lo mantienen con posibilidades concretas de avanzar a la fase eliminatoria.

Pese a no contar con figuras de renombre internacional, el seleccionado sorprendió por su orden táctico y capacidad para competir de igual a igual ante dos equipos que llegaron al Mundial con aspiraciones importantes.

Las probabilidades elaboradas por The Athletic ubican detrás de Cabo Verde a Arabia Saudita, con un 29% de chances de terminar como escolta. Más atrás aparecen España, con un 10%, y Uruguay, con apenas un 6%.

Cómo se define el Grupo H

La última jornada tendrá dos encuentros decisivos: Uruguay enfrentará a España, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita.

Actualmente, España lidera la zona con cuatro puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde con dos unidades cada uno. Arabia Saudita cierra el grupo con un punto, aunque todavía mantiene posibilidades matemáticas de clasificación.

Entre los escenarios más probables, Argentina enfrentaría a Cabo Verde si España derrota a Uruguay y los africanos vencen o empatan ante Arabia Saudita.

Sin embargo, también existen combinaciones que podrían derivar en cruces frente a España, Uruguay o Arabia Saudita, e incluso posibles desempates definidos por diferencia de gol, goles convertidos, fair play o ranking FIFA.

Mientras espera conocer a su rival, la Albiceleste ya tiene asegurado su lugar en la fase eliminatoria y sigue perfilándose como uno de los grandes candidatos a pelear por el título mundial.