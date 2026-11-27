La despedida de Carlos Tevez ya tiene fecha, escenario y entradas disponibles para los hinchas que quieran acompañar al exdelantero de Boca en su último gran homenaje. El partido se disputará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera y contará con Lionel Messi entre los invitados confirmados.

Cómo comprar las entradas

La venta se realiza a través de la plataforma Apache Fantixtickets y tuvo dos etapas, con una preventa exclusiva para clientes de BBVA Mastercard que comenzó el miércoles 25 de noviembre. Esa instancia estuvo habilitada hasta el jueves 26 a las 23.59 o hasta agotar las 7.000 localidades asignadas.

La venta general comenzó este viernes 27 de noviembre a las 12 y está sujeta a la disponibilidad de entradas. Se puede pagar mediante MODO o Mercado Pago, con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta.

Cada usuario puede adquirir hasta cuatro tickets, mientras que las tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina mantienen la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés mediante MODO. Una vez confirmada la operación, las entradas llegan dentro de las 24 horas a la aplicación oficial ADIOS APACHE.

Cuánto cuestan las entradas

Los valores informados para el partido despedida varían según la ubicación elegida dentro del estadio. Las generales y las plateas altas cuestan $130.000, mientras que las plateas medias y las torres tienen un valor de $300.000.

Por su parte, la platea baja cuesta $380.000 y los palcos tienen un precio de 1.023 dólares. La aplicación permite transferir las entradas a otra persona hasta el inicio del partido, siempre que no hayan sido utilizadas y que se cuente con conexión a internet.

La despedida tendrá como protagonista al exfutbolista que dejó una huella en Boca y reunirá a distintas figuras del fútbol. Entre los invitados confirmados se encuentra Lionel Messi.