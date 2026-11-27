El litio, uno de los minerales clave para la transición energética, mostró una fuerte señal de volatilidad en el mercado internacional. Según el informe de Precios de los Principales Minerales de noviembre de 2026, el precio del carbonato de litio CIF Asia promedió los 14.428 dólares por tonelada en octubre. Esta cifra representó una caída del 20,2% respecto al mes anterior, siendo la baja mensual más pronunciada del año.

El documento oficial explica que esta caída respondió a un deterioro de las perspectivas de consumo a nivel global. Durante octubre aumentó la incertidumbre respecto del crecimiento de las exportaciones chinas de vehículos eléctricos y baterías de ion-litio, que son dos de los principales impulsores de la demanda mundial del mineral. Asimismo, surgieron señales de desaceleración en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS, por sus siglas en inglés), lo que debilitó las expectativas de crecimiento del consumo y profundizó el sentimiento bajista entre los inversores.

Por el lado de la oferta, la corrección de los precios estuvo impulsada por la expansión de la capacidad productiva. El informe detalla que avanzaron proyectos de reapertura y ampliación de operaciones en China, Brasil y Australia, mientras que la reanudación de actividades previamente suspendidas redujo parte de los riesgos de suministro que se habían observado en meses anteriores. Esta mayor disponibilidad de mineral en el mercado generó una presión adicional sobre las cotizaciones.

A pesar de este desplome mensual, el precio promedio del litio en los diez meses transcurridos de 2026 alcanzó los 19.570 dólares por tonelada, un 112,7% superior al promedio del mismo período de 2025, que fue de 9.202 dólares. Esta comparación interanual muestra que, a pesar de la volatilidad de corto plazo, el litio sigue siendo uno de los minerales más valiosos de la canasta exportadora argentina. El informe proyecta que, para los próximos meses, el precio se mantenga en niveles cercanos a los 13.500 dólares por tonelada, lo que representa un desafío para las provincias del noroeste argentino que dependen de este mineral para sus exportaciones.