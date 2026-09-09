El precio del petróleo supera los US$100 tras los ataques a Irán

El mercado energético global experimentó una nueva y violenta sacudida durante la jornada de este miércoles. Esta creciente tensión geopolítica impulsó una rápida escalada en las cotizaciones, llevando el barril a superar la barrera de los US$100.

El crudo cotiza actualmente en su nivel más alto desde principios de julio y encendió todas las alarmas internacionales. El barril de la variedad Brent cerró el día con un valor de US$101,66 en las principales pizarras operativas.

Por su parte, el crudo WTI que sirve como referencia para el mercado estadounidense operó en US$96,70. Este número representa un aumento superior al 2% en comparación directa con el cierre de la jornada bursátil previa.

Este sorpresivo salto financiero se produjo luego de que las fuerzas de Estados Unidos atacaran cinco buques de origen iraní. Los reportes militares indican que cuatro naves fueron destruidas en el Golfo de Omán durante una operación relámpago.

La quinta embarcación, identificada como Derya, fue alcanzada en las cercanías de la estratégica isla de Jark. Este sitio representa uno de los puntos más vitales para la logística y las exportaciones comerciales del gobierno de Teherán.

El impacto negativo en las bolsas mundiales

Con este marco de profunda incertidumbre global como telón de fondo, los mercados internacionales reaccionaron de forma marcadamente negativa. El nerviosismo de los inversores se tradujo en ventas masivas de acciones a lo largo de todo el continente europeo.

En la región europea, las principales plazas financieras mostraron sus tableros completamente teñidos de color rojo. Las bolsas de ciudades como Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt resultaron las más afectadas con caídas cercanas al 2%.

Este creciente temor por un conflicto bélico mayor también se trasladó rápidamente hacia los índices de Wall Street. La bolsa de Nueva York anticipó una jornada sumamente compleja para la cotización de los principales activos internacionales.

El índice industrial Dow Jones perdió un 0,29% de su valor durante las primeras horas de operaciones comerciales. Por su parte, los futuros del S&P 500 retrocedieron un 0,14% y los del sector tecnológico Nasdaq anotaron una baja del 0,21%.

Las advertencias cruzadas y la escalada

El gobierno de Estados Unidos sostiene que los barcos alcanzados integraban una extensa red fantasma de financiamiento clandestino. Según la inteligencia norteamericana, estas naves eran utilizadas para asistir financieramente a la Guardia Revolucionaria Islámica.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anticipó que la ofensiva táctica continuará sin pausas en la región. El funcionario remarcó que atacarán nuevamente si las fuerzas iraníes vuelven a intentar agredir a las unidades de la Armada.

Durante una visita oficial a Colombia, Rubio declaró que Irán sigue intentando atacar buques navales estadounidenses. Aseguró que cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, las fuerzas islámicas perderán de forma inevitable sus buques de carga.

La fuerte respuesta discursiva por parte del régimen iraní llegó poco después de consumados los ataques marítimos. Las autoridades asiáticas amenazaron públicamente con atacar buques cargueros situados en los países de Kuwait y Baréin.

Ante este escenario, solicitaron a las distintas tripulaciones comerciales que abandonaran inmediatamente todas las embarcaciones ancladas en la zona. Esta advertencia formal fue transmitida hacia el mundo a través de los canales de la agencia estatal de noticias.