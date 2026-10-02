El Premio Franklin Rawson tendrá una prórroga para presentar obras

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson puso en marcha la séptima edición de su premio de arte contemporáneo, una convocatoria que busca reconocer y estimular la producción artística de San Juan. La iniciativa cuenta nuevamente con el acompañamiento de Fundación Banco San Juan y se encuentra en la etapa final de recepción de postulaciones.

Según explicó Emanuel Ruiz Díaz, director del museo, a DIARIO HUARPE hasta el 4 de octubre podrán presentar sus trabajos los artistas sanjuaninos y los extranjeros que residan en la provincia desde hace al menos cuatro años. Además, anticipó que próximamente se dará a conocer una prórroga para ampliar el período de presentación.

“Venimos con una muy buena postulación”, señaló Ruiz Díaz, quien convocó a participar a artistas contemporáneos, diseñadores e ilustradores de la provincia. El premio contempla una amplia variedad de disciplinas, entre ellas dibujo, escultura, fotografía, grabado, instalaciones, performance y video.

La propuesta busca reflejar la diversidad de la producción contemporánea local y reconocer tanto la innovación como la madurez de los artistas. En esta edición se entregarán dos premios de adquisición y cuatro menciones honoríficas.

Obras que pasan a la colección del museo

Una de las características centrales del Premio Franklin Rawson es que las dos obras que reciben los premios de adquisición pasan a formar parte de la colección permanente del museo.

Ruiz Díaz destacó la importancia de este mecanismo para la profesionalización del campo artístico, ya que permite que las producciones seleccionadas integren una colección institucional. En tanto, las cuatro menciones honoríficas contemplan estímulos económicos destinados a acompañar la continuidad de los proyectos y la producción de los artistas.

“Necesitamos del cariño, de la colaboración y de la participación de todos los artistas para que justamente estos lugares de discusión, de exhibición, de difusión sigan funcionando”, sostuvo el director.

En ese sentido, remarcó el papel del museo como espacio de acompañamiento a la producción visual contemporánea y como institución encargada de preservar parte del patrimonio artístico de la provincia.

Una mirada sobre el arte sanjuanino

A siete años del inicio del premio, Ruiz Díaz consideró que el certamen también permite observar cómo evolucionó el arte contemporáneo producido en San Juan y cuáles son las problemáticas y lenguajes que atraviesan a los artistas locales.

El director destacó, además, la consideración que tiene la actividad cultural sanjuanina fuera de la provincia. Como parte de esa proyección, anticipó que el museo participará próximamente de ArteBA, una de las principales ferias de arte del país, donde presentará un stand y llevará obras de artistas sanjuaninos para su exhibición en Buenos Aires.

Para Ruiz Díaz, esa participación forma parte de una política institucional orientada a generar vínculos entre el museo y los artistas, además de ampliar la presencia de la producción local en circuitos nacionales. “Tenemos un museo que es una joya a nivel regional y a nivel nacional”, afirmó, al referirse al lugar que ocupa el Franklin Rawson dentro del circuito artístico argentino.

La institución atraviesa además un año especial por sus 90 años de historia. En ese marco, el director planteó la necesidad de revisar el recorrido del museo y vincularlo con las políticas actuales de adquisición y promoción artística.

“Estamos adquiriendo arte contemporáneo, estamos apoyando a los artistas contemporáneos justamente con una política federal y tratando de registrar una geografía plástica argentina”, cerró Ruiz Díaz.