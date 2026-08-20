El preocupante mensaje de Paula Chaves: “Te extraño cada día más”

A meses de la pérdida de Moro, su fiel bulldog francés, la modelo y conductora Paula Chaves conmovió a sus seguidores en las redes sociales al recordar a su mascota en una fecha de gran significado emocional. Quien fuera una presencia indispensable en su hogar durante 15 años habría celebrado su cumpleaños número 16, lo que motivó un afectuoso homenaje digital de la presentadora.

A través de su cuenta de Instagram, Chaves compartió una fotografía que evidencia las marcas del paso del tiempo en el rostro del canino, cuyos pelos blancos reflejan la extensa convivencia compartida con la familia Alfonso Chaves. Al pie de la tierna postal, la conductora expresó la profunda nostalgia que siente tras la partida de su compañero de vida con una dedicatoria directa: "Hoy cumplirías 16 años. Te extraño cada día más".

La historia del animal se remonta a los inicios del vínculo amoroso entre Paula Chaves y el productor Pedro Alfonso, cuando coincidieron en el programa de televisión Bailando por un Sueño. En aquella época de conquista, Alfonso decidió obsequiarle el bulldog francés para ganarse su afecto, marcando el inicio de una historia compartida.

Con los años, el animal asumió un rol fundamental en el bienestar de la modelo, quien en reiteradas ocasiones destacó la importancia de su presencia. Entre sus confesiones más sentidas, la presentadora llegó a dedicarle la emotiva despedida "Me ayudaste a perder el miedo a vivir sola", resaltando cómo su compañía transformó su rutina diaria.

Con el transcurso de los años, el perro dejó de ser una simple mascota para convertirse en un miembro de la familia Alfonso Chaves, interactuando activamente con los hijos de la pareja.

Por este motivo, la publicación de homenaje no tardó en despertar la simpatía de los usuarios de internet, muchos de los cuales acompañan la trayectoria de la pareja desde sus comienzos y decidieron sumarse al tributo virtual con afectuosos mensajes.