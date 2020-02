El Presidente bromeó y cantó con Litto Nebbia por videollamada en un programa de TV

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández saludó, bromeó y hasta cantó a capella esta noche, a través de una videollamada de whatsapp, con el cantante y compositor Litto Nebbia, de quién se declaró siempre admirador, durante el programa Sobredosis de TV que se emite por el canal de noticias C5N.



Los conductores del programa, Luciana Rubinska y Roberto Funes Ugarte, que tenían como invitado del programa a Nebbia, anunciaron durante la transmisión que estaban en comunicación con el jefe del Estado por whatsapp desde la residencia de Olivos.



Fernández y Nebbia, que mantienen una relación de amistad desde hace décadas, se saludaron y bromearon mientras los conductores del programa hacían preguntas sobre la relación personal de ambos y las épocas juveniles en las que el actual mandatario estudiaba guitarra y componía canciones.



"Te veo siempre en televisión cuando te hacen preguntas muy duras y te felicito por el temple con el que enfrentas eso, siempre pienso que le hace muy bien a todos los argentinos tener un Presidente con ese temple", le dijo Nebbia a Fernández al inicio del contacto, que se extendió por unos 15 minutos.



El mandatario, a su vez, se definió como "un fanático nebbiero", recordó que a principios de los '70 estudio guitarra con el músico, y dijo que su admiración por el fundador de "Los Gatos" es tal, que "desde lo que canto hasta los bigotes tienen que ver con Litto".



Durante el breve contacto, el programa emitió imágenes de un saludo entre el actual mandatario y Luis Alberto Spinetta -tras un concierto en la Casa Rosada- en la época en que Fernández era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, y otras en las que se observó al Presidente cantando acompañado por su guitarra, siempre temas de Nebbia.



Ante una afirmación de los conductores del programa sobre la posibilidad de despegue económico del país, Fernandez respondió: "Ojala que todos hagamos lo que cada uno puede hacer para que despeguemos, porque esto no va a ser el éxito de un Gobierno, sino el éxito de un país".



Más adelante Fernández respondió a otra pregunta en tono de broma sobre la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA, señalando que "la culpa es de quien lo pone en ese lugar", y sobre si estuvo bien el ex mandatario en aceptar el cargo dijo que “eso tiene que ver con la conciencia de cada uno".



Fernández dijo que Nebbia tiene una canción que debería ser "un himno de los argentinos, que dice 'yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir", y finalmente cerró la entrevista cantando a capella las primeras estrofas del tema "Solo de trata de vivir", uno de los más populares del célebre músico rosarino.