La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en los 16avos de final del Mundial, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, en la previa del encuentro, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien será homenajeado por el conjunto africano.

La noticia fue confirmada por el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, quien reveló que las autoridades de su país preparan un reconocimiento especial para el capitán argentino antes del inicio del partido.

El mandatario explicó que el homenaje busca destacar la trayectoria de Messi y el impacto que tuvo en el fútbol mundial, en el marco de un encuentro que será histórico para la selección caboverdiana.

Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones del Mundial. Integró un grupo junto a España, Uruguay y Arabia Saudita, empató sus tres partidos y logró avanzar a los 16avos de final entre las mejores 32 selecciones del certamen.

"Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del Mundo. Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia. No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del Mundo lo estamos logrando", expresó Neves.

Además, el presidente se refirió a la posibilidad de enfrentar a la vigente campeona del mundo y aseguró: "Sería un gran premio para nuestro pueblo. Superar todos nuestros límites. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del Mundo. Sería la consagración ante el mundo".

El partido se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y definirá uno de los clasificados a los octavos de final. Antes del inicio, Lionel Messi recibirá el reconocimiento preparado por Cabo Verde en una ceremonia especial que marcará la previa del encuentro.

Argentina vs. Cabo Verde: día, hora, sede y TV

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

En esta instancia, el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor quedará eliminado del Mundial. El posible rival de quien pase saldrá del cruce entre Australia y Egipto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró la primera etapa con puntaje ideal tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, mostrando solidez en todas sus líneas.

Del otro lado aparece Cabo Verde, la gran revelación de esta edición. En su primera participación en el torneo, el conjunto africano logró meterse entre los mejores 32 del certamen luego de finalizar segundo en su zona, en una campaña que incluyó empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

La transmisión en vivo estará disponible en DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.