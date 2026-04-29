En una entrevista periodística ante la cadena CBS, después de vivir otro intento de magnicidio en público, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó bajar el impacto y la repercusión durante el reportaje. Aseguró que “no estaba preocupado” cuando un hombre ingresó con disparos a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) a la que el mandatario asistió para intentar mejorar su relación con la prensa. Pero, en el intercambio con la entrevistadora, contó su versión de los hechos y calificó de “gente horrible” al periodismo.

Sobre el atentado

El ataque ocurrió en la noche del sábado cuando un hombre detenido e identificado como Cole Allen llegó armado con una escopeta y cuchillos al hotel Hilton, donde se desarrollaba el evento, e intentó llegar al salón donde estaba Donald Trump, parte de su Gabinete y su esposa Melania Trump.

“Si echamos la vista atrás 20, 40, 100, 200 o 500 años, siempre ha estado ahí. Se asesina a gente. Hay gente que resulta herida”, sostuvo Trump.

En la entrevista que ofreció al programa “60 minutos” al hablar sobre la violencia política en Estados Unidos e intentar desligarse de crear el clima político actual. “No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, agregó.

Sin embargo, en el ingreso al hotel donde Trump intentaba un gesto para recomponer su relación con la prensa, había protestas para reclamar a los periodistas que sean aún más críticos respecto de las intervenciones militares de la Casa Blanca en Palestina e Irán. Lo que marca la tensión que existe en el país.

La semana pasada, un grupo de militares retirados interrumpió en el Congreso norteamericano en protesta por la guerra en Medio Oriente.

El presidente, de todas formas, sí reconoció el momento de tensión que se vivió y cómo afectó a la primera dama, quien se encontraba junto a él en la mesa presidencial del evento cuando se escucharon los disparos y la gente que se encontraba en el salón de baile del hotel Hilton comenzó a ponerse a resguardo bajo las mesas.

“A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que la caída de una bandeja”, explicó Trump.

“Yo he pasado por esto antes un par de veces -mencionó Trump, en referencia al intento de asesinato que sufrió durante la campaña- y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien”, insistió en mostrarse calmo, aunque señaló que cuando se empezó a desplegar el Servicio Secreto en la sala del hotel notó que se trataba de “un problema malo, un problema diferente”.

Caso Epstein

En la entrevista, Trump dijo que insistirá en realizar la reunión con la WHCA (por sus siglas en inglés) en 30 días y prometió que aumentará el sistema de seguridad. Sin embargo, en la entrevista con la CBS, el mandatario no pudo sostener su intento de bajar el tono con la prensa y la oposición y volvió a marcar sus diferencias.

“No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo”, apuntó Trump sobre la cobertura posterior a lo ocurrido en la noche del sábado.

La reacción escaló cuando la periodista Norah O’Donnell leyó delante del presidente parte del manifiesto que escribió el hombre detenido por el ataque. “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes”, leyó O’Donnell un fragmento en el que, aparentemente, se hacía referencia a la supuesta implicación del presidente con la trama del pedófilo Jeffrey Epstein.

Trump reaccionó: “Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible -replicó Trump y siguió- no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado”.

