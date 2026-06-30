La previa del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sumó un protagonista inesperado. José Ramos-Horta, presidente de Timor Oriental, manifestó públicamente su respaldo al seleccionado africano y aseguró que el equipo será capaz de eliminar al vigente campeón del mundo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, el mandatario celebró la histórica clasificación de Cabo Verde a la fase eliminatoria y expresó su confianza en que los llamados "Tiburones Azules" puedan protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo.

"¿Quién no creyó en la selección de Cabo Verde? O mejor dicho, ¿quién sí creyó? Yo creí y sigo creyendo. ¡Cabo Verde ya ganó! Messi sufrirá su primera derrota. Los argentinos no podrán con los caboverdianos", escribió Ramos-Horta.

El presidente también argumentó que el conjunto africano posee características físicas y espirituales que, a su entender, lo convierten en un rival de gran fortaleza. Incluso atribuyó parte de esa capacidad a la alimentación típica del país.

"Poseen una constitución física y espiritual sin parangón, fruto de una dieta rigurosa: la cachupa, una mezcla de maíz, frijoles, carnes y muchas otras proteínas. Tienen una resistencia inusual, forjada por las adversidades de una naturaleza cruel", sostuvo.

Más allá de lo deportivo, Ramos-Horta destacó la identidad cultural y religiosa del pueblo caboverdiano como otro de los factores que, según su visión, fortalecen al seleccionado.

"Los caboverdianos son muy religiosos; sus creencias provienen del sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones espirituales africanas. Cuentan con la bendición de todos los dioses", afirmó.

No es la primera vez que el mandatario expresa su simpatía por Cabo Verde. Antes del inicio del Mundial ya había anunciado públicamente que alentaría al seleccionado africano, aun sabiendo que esa postura podía generar cuestionamientos en Timor Oriental, donde gran parte de la población suele apoyar a Portugal debido a los históricos vínculos entre ambos países.

En aquella oportunidad explicó que considera a Cabo Verde un ejemplo para los países pequeños. "Es un pequeño archipiélago hermano perdido en medio del Atlántico", había señalado al justificar su elección.

Cabo Verde llega a esta instancia como una de las revelaciones del Mundial 2026. El seleccionado africano avanzó a la fase eliminatoria tras empatar sus tres encuentros de la fase de grupos y consiguió convertir únicamente en el empate 2-2 frente a Uruguay.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará el próximo viernes 3 de julio, desde las 19, en Miami, con un lugar en los octavos de final en juego y la expectativa de confirmar si el pronóstico del presidente de Timor Oriental queda solo como una expresión de deseo o se transforma en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.