El Presidente hizo una visita sorpresa a San Cayetano y llamó a "tenderle la mano a los que sufren"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández llamó a "tenderle una mano a los que sufren" en un saludo navideño previo a una visita sorpresa que realizó junto a su esposa, Fabiola Yañez al Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde decenas de feligreses compartían la cena de Nochebuena.



Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su familia, y por la primera dama, el jefe del Estado concurrió a la iglesia sin previo aviso para saludar a los fieles que se habían congregado para la cena de Nochebuena.



Vestido de manera informal, camisa blanca con mangas arremangadas y pantalón negro, Fernández departió con los feligreses y el cura párroco, y se tomó selfies con mujeres, hombres y niños que se le acercaron.



Fernández buscó llevar un mensaje de aliento a las decenas de personas que se congregaron en el tradicional santuario del patrono del trabajo y del pan para pasar la festividad religiosa.



Previamente, el Presidente había enviado un mensaje a la ciudadanía a través de sus redes sociales en el que llamó a "tenderle una mano a los que sufren".



"La Navidad nos invita a reflexionar sobre el otro, que es también una reflexión sobre nosotros. Esta Navidad los invito a tenderles la mano a quienes sufren y, entre todos, construir la Argentina que soñamos. Felicidades para todos y todas", escribió Fernández en sus redes sociales personales.



La publicación estuvo acompañada de un video con imágenes del acto de asunción en la Plaza de Mayo y fragmentos de su primer discurso presidencial.



Las imágenes del Presidente en San Cayetano fueron difundidas minutos antes de la medianoche por el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, en su cuenta de Twitter.



No es la primera vez que Fernández visita San Cayetano. La anterior oportunidad fue en septiembre pasado, en calidad de candidato presidencial, cuando se reunió con un grupo de curas villeros y se comprometió a trabajar con ellos para combatir el hambre y la droga.



El jefe de Gabinete, Cafiero, también posteó una foto sobre la visita al santuario con un deseo de feliz navidad y un pedido para "renovar la esperanza desde San Cayetano".



Por su parte, horas antes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también recurrió a las redes sociales para expresar sus "mejores deseos en estas Fiestas".



"Volvamos a construir una Patria con oportunidades para todos y todas. Mis mejores deseos en estas fiestas. Los quiero mucho", escribió la ex senadora.



El texto de la ex mandataria fue acompañado con imágenes en la que se la ve saludando a niños en presentaciones de su libro "Sinceramente".



La visita del Presidente a San Cayetano fue compartida por dirigentes del Frente de Todos en sus redes, como Daniel Filmus.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también eligió la red social Twitter para brindar por "la unidad con la convicción de que entre todos se podrá poner de pie a la Argentina".



Massa abogó por trabajar "por los que menos tienen" en un encuentro que mantuvo con Margarita Barrientos, dirigente del comedor comunitario de Los Piletones.