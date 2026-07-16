La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una fuerte reacción política en el Reino Unido. Luego de que los jugadores celebraran el triunfo sobre Inglaterra exhibiendo una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", el Gobierno británico respondió con una contundente declaración.

El vocero del primer ministro Keir Starmer afirmó este jueves: "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Malvinas sin duda lo son", una frase que rápidamente tuvo repercusión internacional por el tono de la respuesta tras la eliminación inglesa.

El portavoz de Downing Street sostuvo además que la posición del Gobierno británico respecto al archipiélago "no ha cambiado" y remarcó que el compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas "es inquebrantable".

Las declaraciones llegaron apenas horas después de que el plantel dirigido por Lionel Scaloni, con Giovani Lo Celso entre quienes sostenían la bandera, celebrara el pase a la final con un mensaje en favor de la soberanía argentina sobre las islas.

Londres respaldó una investigación de la FIFA

Durante la misma conferencia, al vocero se le consultó si Keir Starmer apoyaba el pedido para que la FIFA investigue a la Selección argentina por la exhibición de la bandera, al considerar que podría tratarse de una manifestación política durante una competencia oficial.

La respuesta fue afirmativa. El funcionario señaló que el Gobierno británico respalda la apertura de una investigación y aclaró que cualquier eventual sanción dependerá exclusivamente de la FIFA.

En la misma línea, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, calificó el gesto de los futbolistas argentinos como "totalmente inapropiado" y sostuvo que "la política debe mantenerse al margen del fútbol". Además, expresó su deseo de que la FIFA lleve adelante una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

Qué dice el reglamento

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe las manifestaciones de carácter político, ideológico o religioso durante las competencias organizadas por la entidad.

Cuando ocurre un episodio de estas características, el organismo puede abrir un expediente disciplinario para analizar el contexto y determinar si corresponde aplicar sanciones. Entre las medidas previstas figuran advertencias y multas económicas para los jugadores involucrados o para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras que una suspensión deportiva suele reservarse para casos excepcionales o de reincidencia.