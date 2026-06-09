El primer vistazo a Scooby Doo en la serie que lanzará Netflix en 2027

Netflix mostró un adelanto de Scooby-Doo El origen y un detalle llamó inmediatamente la atención de los fanáticos el aspecto del gran danés. A diferencia de las versiones cinematográficas anteriores donde el personaje fue creado mediante efectos digitales con rasgos caricaturescos esta vez aparecerá como un perro real.

La decisión marca un cambio histórico para una franquicia con más de 50 años de historia. En el material compartido por la plataforma puede verse a Scooby como un auténtico gran danés con una apariencia mucho más cercana a la de un perro de carne y hueso que a la del famoso personaje animado que conquistó generaciones.

Este proyecto se presenta como una historia de origen de Mystery Inc que permitirá descubrir cómo comenzó la amistad entre Shaggy Daphne Velma y Fred. El relato transcurre durante un verano en un campamento donde un misterioso crimen sobrenatural obliga a los jóvenes a trabajar juntos para resolver un inquietante caso.

El equipo actoral que dará vida a los protagonistas incluye a Mckenna Grace como Daphne Blake Tanner Hagen como Shaggy Rogers Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser.

La serie cuenta con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como showrunners además de la producción ejecutiva de Greg Berlanti y otros reconocidos nombres de la industria. Actualmente en producción en Atlanta Georgia Scooby-Doo El origen tiene previsto su estreno mundial en Netflix durante 2027.

Con esta nueva apuesta la plataforma buscará darle un giro moderno a una de las franquicias más populares de la cultura pop que ya suma numerosas series animadas películas y adaptaciones a lo largo de más de 50 años de historia.

La revelación del nuevo aspecto de Scooby-Doo ya comenzó a generar debate entre los seguidores de la saga ya que mientras algunos celebran la búsqueda de un enfoque más realista otros extrañan la imagen clásica del personaje.