El primer vuelo de JetSMART a San Juan tuvo una llegada con dos protagonistas: un avión prácticamente lleno y una tripulación con presencia sanjuanina. Este jueves, más de 170 pasajeros arribaron a la provincia en el servicio inaugural de la compañía, mientras que el capitán y una tripulante local formaron parte de la experiencia desde el aire.

DIARIO HUARPE dialogó con el CEO de JetSMART Argentina, Gonzalo Pérez, y con algunos de los pasajeros que llegaron en este primer vuelo. Entre las historias hubo turistas que eligieron San Juan para disfrutar de la Fiesta Nacional del Sol, personas que vinieron a visitar a sus familiares y viajeros que regresaron después de muchos años.

Una tripulación sanjuanina en el vuelo inaugural

Pérez Corral destacó especialmente la presencia de trabajadores de la provincia en el primer servicio. “Trajimos tripulación sanjuanina, el capitán, su familia, una tripulante sanjuanina, estaban muy orgullosos, muy emocionados a bordo”, contó.

El CEO también manifestó su satisfacción por la respuesta de los pasajeros y por el comienzo de las operaciones. Según detalló, el avión llegó con más de 170 personas para una capacidad de 186 lugares, por lo que estuvo prácticamente lleno.

Pasajeros que llegaron por turismo y para visitar a sus familias

Entre quienes arribaron hubo visitantes que eligieron San Juan para conocer sus atractivos y participar de la Fiesta Nacional del Sol. Una mujer contó que ya conocía parte de la provincia, pero que todavía tenía pendiente visitar Barreal, y destacó que la llegada de más aerolíneas puede ayudar a que viajar sea más económico.

También hubo pasajeros con planes familiares y recorridos turísticos. Una joven contó que llegó para visitar a sus familiares, mientras que otra mujer adelantó que viajaría a Barreal y que tenía previsto conocer el observatorio junto a toda su familia.

Un regreso a San Juan después de 40 años

Una de las historias que dejó el vuelo inaugural fue la de un hombre oriundo de La Plata que regresó a la provincia después de cuatro décadas. Llegó junto a su pareja para recorrer San Juan y explicó que el viaje también incluía una visita a parques nacionales y otros lugares.

“Barbaro, no sabíamos que era el primer vuelo. Lindo saber que empiezan a viajar”, comentó al enterarse de que había formado parte del primer servicio de JetSMART.

Las expectativas de la compañía

Además de valorar la ocupación del vuelo inaugural, Pérez Corral expresó su expectativa de que los pasajeros sigan eligiendo la aerolínea. La operación comenzó con cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes, y el directivo mencionó la posibilidad de incorporar aviones Airbus A321 y sumar servicios durante los fines de semana.

Así, el primer vuelo dejó imágenes de una llegada con gran cantidad de pasajeros y una tripulación que incluyó trabajadores sanjuaninos. Una experiencia que reunió a visitantes con distintos motivos para llegar a la provincia y marcó el comienzo de las operaciones de JetSMART en San Juan.