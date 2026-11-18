El príncipe Harry aseguró que estaría dispuesto a reincorporarse al Ejército británico si su país necesitara defenderse ante un eventual enfrentamiento bélico con Rusia. “Estaría allí al 100% para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar”, afirmó durante una entrevista difundida este miércoles.

Las declaraciones fueron realizadas en una conversación con el pódcast Ukraine: The Latest, del diario británico The Telegraph, durante una visita no anunciada a la ciudad ucraniana de Lviv. El duque de Sussex también sostuvo que el Reino Unido mantiene un conflicto con Rusia desde hace una década, aunque no se desarrolle directamente en su territorio.

La experiencia militar de Harry

El hijo menor del rey Carlos III, de 42 años, integró las Fuerzas Armadas británicas entre 2005 y 2015, período en el que alcanzó el rango de capitán en el Cuerpo Aéreo del Ejército. Durante su servicio fue enviado en dos ocasiones a Afganistán y también realizó entrenamientos en Estados Unidos y Australia.

En la entrevista, Harry consideró que la ausencia de ataques directos en territorio británico no significa que el país esté al margen del conflicto. “El hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra”, sostuvo.

Su preocupación por la amenaza rusa

El príncipe advirtió que la situación geopolítica debería generar preocupación en Europa y afirmó que todos deberían estar atentos al escenario internacional. También expresó inquietud por la posibilidad de que el continente termine dividido frente a sus diferencias internas.

En relación con Ucrania, destacó el respaldo de la sociedad estadounidense y marcó diferencias con la postura de la administración de Donald Trump, a quien no mencionó directamente. Además, manifestó su expectativa de que el escenario político estadounidense pueda modificar el apoyo a Kiev a partir de enero.

Una nueva visita a Ucrania

La estadía en Lviv fue la cuarta visita de Harry a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Durante su recorrido participó de un encuentro con integrantes de la Comunidad Invictus Ucraniana, una iniciativa vinculada con la recuperación y el acompañamiento de veteranos y personas heridas.

El duque de Sussex consideró que Ucrania estaba “ganando” el conflicto, aunque señaló que Rusia necesita encontrar “algún tipo de estrategia de salida”. También sostuvo que el mundo tiene mucho que aprender de la experiencia ucraniana.