El príncipe Harry y Meghan Markle estarían preparando una importante mudanza familiar: después de seis años viviendo en Estados Unidos, volverían a instalarse en el Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet. Según medios británicos, el traslado se concretaría a fines de agosto, antes del inicio del ciclo escolar en septiembre.

Uno de los principales indicios de que no se trataría de una visita temporal es que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, ya habrían sido inscriptos en una escuela británica. Los detalles sobre la institución y su ubicación no fueron difundidos por motivos de seguridad.

La familia no regresaría a una propiedad perteneciente a la Corona. Harry y Meghan tendrían previsto instalarse en una residencia privada ubicada en las afueras de Londres, con el objetivo de mantener su independencia de la estructura de la monarquía. Al mismo tiempo, conservarían su vivienda en California y su casa de vacaciones en Portugal.

No retomarán sus funciones reales

El regreso al Reino Unido no implica que Harry y Meghan vuelvan a ejercer como miembros activos de la Familia Real. La pareja se apartó de sus funciones oficiales en 2020 y mantiene desde entonces una vida independiente, tanto en lo económico como en sus actividades profesionales.

Harry continuará vinculado a sus proyectos benéficos, mientras que Meghan seguirá trabajando en su marca de estilo de vida. Ambos también mantendrán sus actividades desarrolladas desde Estados Unidos.

La decisión ocurre después de años marcados por las tensiones con la familia real. En particular, la relación de Harry con su hermano, el príncipe William, continúa deteriorada, aunque el vínculo con su padre, el rey Carlos III, habría experimentado un acercamiento en los últimos meses.

El regreso también podría permitir que Archie y Lilibet tengan un contacto más cercano con sus raíces británicas y con sus familiares del Reino Unido. Para Harry, además, supone volver a residir en el país donde creció, pese a las disputas que mantuvo en los últimos años por cuestiones de seguridad y con distintos miembros de la monarquía.