San Martín empata 1-1 ante Maipú y sueña con el reducido

San Martín reaccionó rápido y empató 1-1 ante Deportivo Maipú por la Primera Nacional. Franco Coronel marcó a los 47 minutos, apenas comenzó el segundo tiempo, y devolvió al Verdinegro al partido después de haber terminado la primera etapa en desventaja.

El conjunto sanjuanino había sufrido el gol de Giacone a los 34 minutos del primer tiempo, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso. El empate de Coronel llegó en el comienzo del complemento y volvió a poner al equipo sanjuanino en carrera por los tres puntos.

El encuentro es clave para San Martín, que busca recuperar terreno en la Zona B y acercarse nuevamente a los puestos de clasificación al octogonal final. Deportivo Maipú, rival directo, llegaba al partido con dos puntos de ventaja sobre el Verdinegro.

El 11 confirmado de San Martín

Sebastián Díaz Robles; Emanuel Aguilera, Dante Álvarez, Facundo Nadalín y Diego Mercado; Emanuel Cocca, Franco Coronel y Federico Murillo; Nazareno Fúnez, Sebastián Jaurena y Leonardo Monje.

La formación tendrá como desafío principal recuperar el rendimiento que el equipo mostró por momentos en sus últimas presentaciones y sostenerlo durante todo el encuentro. San Martín llega después de dos derrotas consecutivas que complicaron su situación en la tabla.

Primero cayó como visitante frente a Patronato y luego perdió ante Almagro en el estadio Hilario Sánchez. En este último partido comenzó ganando, pero no pudo sostener la ventaja y terminó dejando tres puntos que lo alejaron de los puestos de clasificación.

Un duelo directo por la clasificación

El partido ante Deportivo Maipú adquiere mayor importancia por la posición de ambos equipos. El conjunto mendocino ocupa actualmente el séptimo lugar de la Zona B, mientras que San Martín se encuentra dos puntos por debajo.

Por eso, una victoria podría permitirle al Verdinegro recuperar terreno en la pelea por ingresar al octogonal final. El margen de error es cada vez menor cuando quedan pocas fechas para definir quiénes continuarán en carrera por el ascenso.

San Martín deberá afrontar el encuentro como visitante y buscar una respuesta después de los últimos resultados. Del otro lado estará un rival directo que también necesita sumar para conservar su lugar entre los equipos clasificados.

El encuentro comenzará a las 17 y será una nueva oportunidad para que el conjunto sanjuanino vuelva a sumar de a tres en la recta decisiva de la Primera Nacional.