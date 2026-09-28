El problema de salud que sufrió Arruabarrena previo al partido con Racing

El pasaje a las semifinales de la Copa Argentina dejó una historia particular en el banco xeneize. Rodolfo Arruabarrena fue operado el martes por dos hernias, pero rechazó la recomendación médica de guardar reposo e imaginó la victoria desde el primer día laboral.

Tras la cirugía realizada luego de la práctica matutina en el predio de Ezeiza, el cuerpo médico y los dirigentes le sugirieron descansar. Sin embargo, el DT no faltó a ningún entrenamiento entre el miércoles y el sábado para planificar la estrategia ante la Academia.

El esfuerzo dio sus frutos en Rosario, donde sus modificaciones tácticas permitieron dar vuelta un partido complejo. Durante los festejos se lo vio eufórico, celebrando cada gol con intensidad pese al reciente proceso quirúrgico.

Al finalizar el encuentro, el entrenador expresó su reconocimiento hacia el plantel por haber dado vuelta el resultado. "Les agradecí por esta clasificación", comentó ante la prensa sobre el logro conseguido.

Con este triunfo, el equipo estiró su racha a 15 partidos sin conocer la derrota y sigue con vida en tres competencias simultáneas. La dedicación del DT fue determinante para encarar un cruce clave que deja al club a solo dos encuentros de sumar un nuevo título.