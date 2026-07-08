El problema de salud que sufrió Yanina Latorre tras el triunfo de Argentina

El triunfo de la Selección Argentina por tres a dos ante Egipto en el Mundial 2026 dejó secuelas físicas en Yanina Latorre. Durante la emisión de SQP, la conductora describió su estado actual al afirmar que "esto es lo que queda de mí después del partido. Quedé sentada acá, dura, como una momia".

La periodista explicó que la tensión de los 90 minutos le provocó una dolencia que afecta varias zonas de su cuerpo. Al respecto, detalló que "en el partido me quedé dura. Me atraviesa toda una contractura por la espalda. Ya me tomó el brazo y el cuello".

Su compañera Pía Shaw lanzó bromas sobre la situación, ante lo cual Latorre replicó que "Pía dice que estoy peor que Mirtha", generando risas en el estudio. A pesar del malestar, la comunicadora decidió llevar adelante el programa y comentó que "Pía no quiso conducir, me obligó a hacer el programa. Cuando vean que caigo, me ponchan y que arranque Pía".

El ajustado resultado deportivo, que los hinchas celebraron con intensidad, derivó en esta situación que la protagonista prefirió tomar con humor frente a las cámaras de televisión.