El dolor por la muerte de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que falleció tras recibir una herida de arma blanca durante un enfrentamiento en Médano de Oro, atravesó este martes a la comunidad educativa del colegio Santa Teresita del Niño Jesús, en Rawson. Pasadas las 11, el cortejo fúnebre que trasladaba sus restos pasó frente al establecimiento donde había sido estudiante y fue despedido con flores blancas por quienes se acercaron a acompañar a su familia.

Durante la despedida, los presentes llevaron flores blancas como muestra de afecto y acompañamiento a la familia de Uriel. El momento quedó registrado en imágenes que reflejaron la tristeza de quienes se acercaron para despedir al adolescente.

La muerte de Uriel Ríos

Ríos, de 17 años, murió durante la madrugada del lunes luego de que se produjera un enfrentamiento entre varios adolescentes en las inmediaciones de una quinta ubicada en Médano de Oro. El joven recibió una herida de arma blanca en el tórax y murió pese a la asistencia médica.

El hecho ocurrió durante una fiesta por el Día del Estudiante en Médano de Oro. La muerte del adolescente generó el dolor de familiares y de la comunidad educativa del colegio donde había sido estudiante.

Un adolescente quedó a disposición de la Justicia

Por el crimen fue señalado un adolescente de 16 años, quien se presentó el lunes por la noche en Tribunales acompañado por su abogado defensor. El joven quedó a disposición de la Justicia de Niñez y Adolescencia.

Mientras avanza la investigación, la comunidad educativa del colegio Santa Teresita del Niño Jesús acompañó el paso del cortejo. Las flores blancas fueron el símbolo elegido por los presentes para expresar su afecto y acompañar a la familia de Uriel.