El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan realizó la entrega de certificados a los egresados del curso "Formación en uso de maquinaria textil y confección de indumentaria". La actividad, enmarcada en el programa estatal “Aprender, Trabajar y Producir” (ATP), se llevó a cabo en las instalaciones de la planta industrial de la fábrica Vesuvio, firma encargada de la producción de prendas para la marca Lacoste.

El acto contó con la presencia del secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, y la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk, quienes destacaron la articulación público-privada para la generación de herramientas concretas de inserción laboral.

Formación técnica e integración inclusiva

La iniciativa tuvo como diferencial el rol activo de los propios trabajadores de la planta, quienes actuaron como formadores y transmitieron el oficio a personas sin experiencia previa en el rubro.

Durante los tres meses de cursado, la capacitación combinó rigor técnico, alta carga horaria y un fuerte componente de integración social. Entre el grupo de egresados se destacó la participación de dos jóvenes con hipoacusia severa, quienes se comunican mayormente mediante lengua de señas, transformando el proceso de enseñanza en una experiencia enriquecedora de aprendizaje mutuo entre el personal capacitador y los alumnos.

Durante la ceremonia, operarios de la planta tomaron la palabra para alentar a los nuevos egresados en sus proyectos personales y laborales. "Con esta experiencia aprendimos todos", sintetizó una de las capacitadoras de la empresa sobre el impacto de la actividad.

Herramientas para el mercado industrial

El trayecto formativo tuvo como objetivo central desarrollar competencias teórico-prácticas orientadas a las exigencias del mercado textil actual. Los participantes adquirieron conocimientos en:

Operación y mantenimiento: uso correcto y cuidado de maquinaria textil industrial.

uso correcto y cuidado de maquinaria textil industrial. Técnicas de confección: Habilidades operativas para la elaboración de prendas.

Habilidades operativas para la elaboración de prendas. Control y terminación: Procesos de acabado e inspección de calidad.

Procesos de acabado e inspección de calidad. Gestión industrial: Organización y eficiencia en el puesto de trabajo mediante la metodología de certificación 5S.

A pesar de la coyuntura compleja para el sector industrial textil, la firma privada reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo local y la formación de mano de obra capacitada, mientras que el Gobierno provincial ratificó la continuidad de alianzas estratégicas con el sector privado para transformar la formación en empleo concreto.





