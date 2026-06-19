El programa provincial Aprender, Trabajar y Producir continúa expandiéndose en San Juan, consolidándose como una herramienta clave para la inserción laboral. Según los últimos datos oficiales, la iniciativa ha despertado un enorme interés en la comunidad, alcanzando cifras récord de participación en el primer semestre del año.

"Lanzamos más de 120 capacitaciones en lo que va hasta el momento de lo que va del año, más de 6,000 inscriptos", confirmó la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La funcionaria explicó que la estrategia actual consiste en recorrer personalmente cada localidad para detectar necesidades específicas y vincularlas con la realidad económica de San Juan. "Estamos escuchando cuáles son las necesidades de los sanjuaninos y por supuesto teniendo en cuenta lo que es la matriz productiva de nuestra provincia y en base a eso articulando las necesidades", detalló Cuk, subrayando que existe mucho entusiasmo en la población por adquirir nuevos saberes técnicos.

El impulso a los jóvenes

Uno de los focos de la gestión este año es revertir la baja participación juvenil detectada anteriormente. Para ello, se lanzó el "BC Joven", que combina actividades deportivas con talleres de formación. En este marco, se destaca el espacio denominado "Mi primera Chispa", donde los jóvenes tienen su primer contacto con la metalmecánica.

"Es la posibilidad de por primera vez soldar. Detectamos que hay una una fuerte motivación por parte de los jóvenes, ya que se dan cuenta que es una disciplina que realmente es un oficio que lo pueden desarrollar", señaló la directora.

Como parte de este despliegue, este sábado se realizará un operativo en el Club Trinidad, donde los interesados de hasta 30 años podrán asegurar su cupo en diversas capacitaciones. "El joven que asista y quiera capacitarse va a tener un lugar ya sea en Rawson o en las cercanías a donde vive para poder formarse", aseguró Cuk.

Mujeres al frente de los oficios

Un dato relevante que surgió del diagnóstico realizado por el equipo de la Dirección es el desempeño diferencial entre géneros. Mientras que en algunos cursos masculinos se registra deserción, las mujeres muestran una persistencia notable.

"Hemos detectado que las mujeres cuando se inscriben en una capacitación realmente le ponen mucho entusiasmo y son quienes finalizan, ya sea de gastronomía o un oficio particular", analizó la funcionaria.

Como ejemplo de este compromiso, Cuk mencionó la reciente finalización de un curso de soldadura para mujeres en Chimbas, donde las alumnas no solo aprendieron la técnica, sino que realizaron obras de infraestructura para la comunidad. "Ellas mismas diseñaron, realizaron todos los trabajos de colocación, de diseño y de soldadura de lo que son puertas rejas que necesitaba dicha unión vecinal", relató con orgullo.

Continuidad y formas de inscripción

Desde el Ministerio ratificaron que el programa es una política de Estado impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y que su continuidad está garantizada durante toda la gestión. Ante la alta demanda que suele agotar los cupos rápidamente, se pidió paciencia a los interesados y que se mantengan atentos a las actualizaciones semanales de la oferta formativa.

Los interesados pueden consultar los cursos disponibles e inscribirse a través de la página web oficial (aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar) o en los operativos presenciales de "San Juan Cerca",. Entre las opciones más requeridas se encuentran los niveles de soldadura, electricidad y tornería, dictados en el centro de metalmecánica para satisfacer la demanda del sector productivo local.