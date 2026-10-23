San Juan sumó este jueves una nueva etapa del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), con la entrega de 840 certificados de capacitación y 40 proyectos de autoempleo a beneficiarios de los 19 departamentos. La propuesta combina formación en oficios con herramientas y equipos para que quienes se capacitan puedan insertarse en el mercado laboral o transformar lo aprendido en un emprendimiento propio.

El gobernador Marcelo Orrego destacó que la iniciativa forma parte de una política provincial que une tres objetivos: aprender, trabajar y producir.

“Hoy estamos entregando 840 capacitaciones profesionales y además 40 proyectos de autoempleo. Es una combinación realmente muy importante”, declaró a DIARIO HUARPE.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, explicó que el programa no termina con la certificación. “Una salida es la inserción laboral en relación de dependencia y otra es la posibilidad de que, a través de herramientas o equipos, quienes se capacitan puedan realizar un emprendimiento con el oficio que aprenden”, señaló.

Capacitación que busca convertirse en trabajo

El ministro indicó que las capacitaciones llegaron a los 19 departamentos y que el programa se aproxima a los 20.000 sanjuaninos formados. Los participantes pueden cargar su currículum y registrar los cursos realizados en una base de datos para vincular perfiles con empresas.

El ministro planteó que esa formación será importante frente a los cambios del mercado laboral sanjuanino. La expansión de sectores como la minería y sus proveedores puede absorber trabajadores formados en electricidad, metalurgia y otros oficios, mientras la provincia también necesitará nuevas personas capacitadas para cubrir servicios cotidianos. A eso se suman propuestas vinculadas con sistemas de riego y agroindustria.

Para quienes eligen el autoempleo, la entrega de equipamiento puede resolver uno de los principales obstáculos: acceder a herramientas difíciles de comprar con recursos propios.

Herramientas para producir más

Ese impacto quedó reflejado en Marisa Sánchez, emprendedora de Carpintería, Pocito. Junto a su esposo y sus dos hijas mantiene una panadería familiar dedicada a semitas, pan y otros productos. Cada noche trabajan alrededor de 22 kilos de harina y hasta ahora gran parte del proceso se hacía a mano.

“Para mí esta amasadora es un descanso para mi espalda y me va a permitir ampliar el trabajo y hacer más producción”, contó.

Sánchez explicó que el emprendimiento ayuda a sostener los estudios de sus hijas y que comprar una amasadora siempre quedaba postergado frente a otros gastos familiares. Con la nueva máquina espera aumentar la producción y, a futuro, sumar más personas al proyecto.

“Somos gente de campo, amas de casa, gente que está sin empleo. Estos cursos, que muchas veces no podemos pagar, nos abren puertas”, sostuvo.

Más conocimientos para seguir creciendo

Desde Zonda, Marcelo Agüero completó una capacitación en cocina regional. Destacó que la gratuidad y la flexibilidad horaria le permitieron seguir formándose mientras trabajaba y ahora busca avanzar hacia otras herramientas de financiamiento.

“Estos incentivos te dejan ganas de seguir aprendiendo y capacitándote, y después aprovechar otras puertas que brinda el Ministerio para créditos y emprendimientos”, explicó.

En Rivadavia, Luciano Pereira recibió equipamiento para desarrollar trabajos de mantenimiento domiciliario, principalmente plomería y electricidad. Entre las herramientas obtuvo martillo, moladora y escalera.

“Para empezar está excelente. Para seguir tenés prácticamente todo”, afirmó. Antes del programa, una de las principales limitaciones era económica: no podía adquirir las herramientas necesarias. Ahora podrá trabajar “más cómodo y más tranquilo”.

Las historias de Pocito, Zonda y Rivadavia muestran el objetivo del ATP: que una capacitación se convierta en una oportunidad de empleo, producción o crecimiento para familias de toda la provincia.