Las personas privadas de la libertad que se encuentran próximas a cumplir sus penas tendrán acceso a nuevas herramientas para prepararse para su reinserción laboral. Desde septiembre, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) incorporará capacitaciones en electricidad y en reparación e instalación de equipos de aire acondicionado.

La propuesta tendrá una duración de cuatro meses y estará orientada a la formación en oficios que cuentan con demanda laboral. El objetivo es que los participantes puedan adquirir conocimientos que, una vez recuperada la libertad, les permitan buscar empleo, realizar trabajos de manera independiente o avanzar con un emprendimiento propio.

La iniciativa forma parte del programa Aprender, Trabajar y Producir, impulsado por el gobernador Marcelo Orrego como una política destinada a ampliar las oportunidades laborales a través de la capacitación.

En ese marco, Orrego solicitó al Servicio Penitenciario Provincial y a la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios trabajar de manera conjunta para incorporar nuevas alternativas de formación dentro del Penal, especialmente destinadas a quienes atraviesan la última etapa antes de recuperar su libertad.

Con la incorporación de electricidad y reparación e instalación de aires acondicionados, el SPP ampliará las alternativas de capacitación que ofrece a la población penitenciaria.

La formación busca que el período previo a la salida también pueda convertirse en una instancia de preparación para el mundo laboral. Así, los internos podrán sumar conocimientos prácticos que les permitan contar con mayores posibilidades de generar ingresos y desenvolverse de manera independiente al momento de reinsertarse en la sociedad.