El programa más exitoso de chimentos termina y muchos quedan sin trabajo

El conductor Ángel de Brito sorprendió al anunciar que el programa LAM finaliza su etapa habitual a fin de año en América TV con un duro panorama. Las autoridades del canal tomaron la decisión de no emitir en vivo las entregas del lunes y martes próximos, rompiendo una costumbre histórica de salir al aire durante las jornadas festivas.

La determinación de la emisora de Palermo encendió los rumores sobre el tirante vínculo que existe entre la empresa y la productora Mandarina. El periodista Ángel de Brito utilizó sus perfiles digitales para visibilizar el desacuerdo con los directivos al señalar que "El lunes y martes próximos #LAM sale repetido por decisión de América TV. Siempre los feriados, fuimos en vivo".

El trasfondo del conflicto coincide con la compra total de Mandarina por parte de El Nueve, un movimiento empresarial que desató tensión interna. Las producciones vinculadas a la firma tienen contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero la resolución de poner repeticiones acentuó las versiones de una mala salida de la grilla.

El comunicador Jorge Rial opinó sobre la transacción comercial desde su plataforma digital Ensalada Rusa con declaraciones categóricas respecto a la salida. Durante su emisión manifestó que "Mandarina se hizo grande cuando América le abrió las puertas. Irse así es una traición de esas que se pagan", reflejando el malestar reinante en la industria.

En medio de esta situación, el presentador Mariana Fabbiani se encuentra realizando un viaje por el continente europeo mientras analiza diversas propuestas para su carrera. Al ser consultada sobre los pasos a seguir en la televisión o el formato digital, la conductora remarcó que "La prioridad es Mandarina", dejando en claro su postura corporativa.