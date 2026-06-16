La expectativa en las calles de San Juan es total ante el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, programado para esta noche a las 22:00 horas frente a Argelia. DIARIO HUARPE realizó un relevamiento entre comerciantes y ciudadanos del microcentro y reveló un clima de optimismo generalizado, donde la ilusión por alcanzar la cuarta corona mundial prevalece sobre cualquier análisis táctico. Los hinchas consultados no solo ven al equipo en condiciones óptimas, sino que ya aventuran resultados contundentes para el estreno.

Entre los testimonios recogidos en comercios emblemáticos como el Palacio Fénix, las apuestas por una victoria argentina son la norma. “Tengo mucha expectativa porque empiece a jugar Argentina realmente y le tengo fe. Creo que vamos a ganar por lo menos un 3 a 0”, manifestó el gerente Mario Fune. En la misma sintonía, Carlos César Sarmiento arriesgó un resultado más ajustado pero igualmente favorable: “Todos estamos esperando lo mismo, que nuestros jugadores hoy ganen por lo menos un 2 a 1”, señaló el vecino, quien además remarcó que el deseo colectivo es “llegar al final y volver a ser de nuevo campeones”.

Messi, el goleador de siempre

Al momento de imaginar quiénes enviarán la pelota a la red, el nombre de Lionel Messi surge de manera unánime. Sin embargo, los sanjuaninos también confían en el recambio generacional y en los laderos del capitán. “Messi va a ser un gol y Julián (Álvarez) también”, pronosticó Domingo Cañadas, quien rechazó las críticas externas que intentan restarle chances al equipo nacional frente a potencias como Francia o España. Otros hinchas sumaron a Lautaro Martínez y Leandro Paredes a la lista de posibles goleadores para esta noche.

La preparación para el encuentro también se vive en el ámbito privado y comercial. Mientras algunos vecinos como Cecilia aprovecharon la mañana para comprar camisetas para sus nietos con la seguridad de que Argentina ganará, otros ya coordinan los festejos previos. “Ya están los chicos ahí preparando todo para esta noche, el asadito, así que yo creo que un 2 a 0 salimos a festejar”, comentó entusiasmado otro de los entrevistados, enviando un mensaje de apoyo a la "Escaloneta" para que vuelvan a creer en la posibilidad de sumar otra estrella.

Un rival con historia

Pese al favoritismo local, hay quienes recuerdan que Argelia puede ser un rival entretenido y peligroso. José Luis Angulo González recordó un antecedente histórico entre ambas selecciones que terminó con un abultado 4 a 3 y advirtió que los jugadores africanos hoy conocen mucho más a las figuras argentinas. No obstante, el sentimiento de unidad sanjuanina es el que manda en la previa del debut: “No importa quién haga el gol, acá lo que interesa es que ganemos”, concluyó uno de los hinchas con la mente puesta en las 22:00 horas.