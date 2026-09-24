El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó de amarilla a naranja la alerta por viento Zonda para este jueves 24 de septiembre en San Juan, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h durante la tarde.

Según el pronóstico, la jornada estará marcada por condiciones ventosas durante todo el día. Para la mañana se esperan vientos del oeste de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h, mientras que durante la tarde la intensidad aumentará, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la máxima prevista es de 36 grados, mientras que la mínima será de 13 grados. No se prevén precipitaciones y el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

El alerta naranja implica un escenario meteorológico de mayor intensidad respecto del nivel amarillo, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante la presencia del viento Zonda, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para el viernes 25 de septiembre, las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico anticipa una máxima de 31 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos del oeste y sudoeste. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante algunos períodos, aunque con menor intensidad que la prevista para este jueves.