San Juan mantiene este viernes la atención puesta en el viento Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla para sectores de la provincia y anticipó una jornada con viento, temperaturas elevadas y ráfagas que podrían intensificarse durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado, el viernes 25 de septiembre tendrá una mínima de 18°C y una máxima de 33°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde y algo nublado hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada.

El viento tendrá un papel central. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, con ráfagas estimadas de entre 51 y 59 km/h. El SMN mantiene el alerta por Zonda para zonas de la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda. En esos sectores, las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

Cómo seguirá el fin de semana

El panorama cambiará a partir del sábado, con un descenso de la temperatura y una disminución en la intensidad del viento. Para el sábado 26 se espera una mínima de 13°C y una máxima de 30°C, con cielo algo nublado durante gran parte del día y parcialmente nublado por la noche.

El viento soplará predominantemente del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas significativas previstas. El domingo 27 las condiciones serán similares, aunque con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 30°C.

Para el cierre del fin de semana se prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y noche estará parcialmente nublado. El viento rotará del sur al sudeste y tendrá una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el viernes concentrará las mayores temperaturas y las ráfagas más intensas, mientras que sábado y domingo presentarán un escenario más estable y templado, sin precipitaciones previstas.