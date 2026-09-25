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El pronóstico del tiempo en San Juan para el viernes 25 al domingo 27 de septiembre
POR REDACCIÓN
San Juan mantiene este viernes la atención puesta en el viento Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla para sectores de la provincia y anticipó una jornada con viento, temperaturas elevadas y ráfagas que podrían intensificarse durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado, el viernes 25 de septiembre tendrá una mínima de 18°C y una máxima de 33°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde y algo nublado hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada.
El viento tendrá un papel central. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, con ráfagas estimadas de entre 51 y 59 km/h. El SMN mantiene el alerta por Zonda para zonas de la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda. En esos sectores, las ráfagas podrían superar los 70 km/h.
Cómo seguirá el fin de semana
El panorama cambiará a partir del sábado, con un descenso de la temperatura y una disminución en la intensidad del viento. Para el sábado 26 se espera una mínima de 13°C y una máxima de 30°C, con cielo algo nublado durante gran parte del día y parcialmente nublado por la noche.
El viento soplará predominantemente del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas significativas previstas. El domingo 27 las condiciones serán similares, aunque con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 30°C.
Para el cierre del fin de semana se prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y noche estará parcialmente nublado. El viento rotará del sur al sudeste y tendrá una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h.
De esta manera, el viernes concentrará las mayores temperaturas y las ráfagas más intensas, mientras que sábado y domingo presentarán un escenario más estable y templado, sin precipitaciones previstas.