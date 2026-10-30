Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol mundial después de imponerse sobre Lionel Messi en una votación para elegir al mejor Balón de Oro de todos los tiempos. El portugués celebró el reconocimiento con una publicación en sus redes sociales que generó repercusión, especialmente por las críticas al sistema utilizado para definir al ganador.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero del Al Nassr compartió una fotografía de 2008, cuando recibió su primer Balón de Oro, acompañada por un mensaje dirigido a sus seguidores. "El fútbol pertenece a los fanáticos. Gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es de ustedes", expresó.

La publicación fue interpretada por algunos usuarios como una indirecta hacia Messi, quien terminó segundo en la elección. Sin embargo, Ronaldo no mencionó al capitán de la Selección Argentina ni realizó declaraciones directas contra él.

La votación, denominada B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time), comparó distintas temporadas históricas de grandes figuras del fútbol. El portugués se impuso gracias a su actuación de 2008 con el Manchester United, cuando convirtió 42 goles y conquistó títulos como la Premier League y la Champions League.

Por su parte, Messi quedó en el segundo puesto por su extraordinario rendimiento de 2012, año en el que marcó 91 goles oficiales y estableció un récord histórico.

Sin embargo, el resultado quedó envuelto en una controversia por el funcionamiento de la plataforma. Según los datos difundidos, los usuarios podían emitir más de un voto mediante el pago de un euro por cada participación adicional.

El informe reveló que 5.009 personas pagaron para votar repetidamente. De ese total, 4.665 usuarios participaron entre dos y cuatro veces, otros 300 emitieron entre cinco y nueve sufragios y 44 personas registraron entre 10 y 26 votos.

La situación generó cuestionamientos sobre la legitimidad del resultado, debido a que el sistema permitía incrementar el respaldo a un candidato mediante pagos.

Frente a las críticas, los organizadores aclararon que se trataba de una distinción simbólica, sin entrega de un trofeo físico, y no de una nueva edición del premio oficial que entrega France Football.

La celebración del portugués también llamó la atención por sus declaraciones anteriores sobre el Balón de Oro. En 2024 había cuestionado la elección de Rodri como ganador y en 2025 llegó a calificar el reconocimiento como "ficticio".

Pese a la controversia, Ronaldo destacó el apoyo de sus seguidores y celebró una nueva victoria simbólica en su histórica rivalidad deportiva con Messi, una disputa que continúa generando debates entre los fanáticos del fútbol.