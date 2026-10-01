El provocador mensaje de Luli Salazar tras sacarle millones de dólares a Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado terminaron de manera definitiva la extensa batalla judicial que mantenían por el sostén económico de Matilda. Luego de varios años de reclamos e instancias de litigio legal, la modelo recurrió a sus redes sociales para expresar la satisfacción de haber alcanzado una resolución favorable.

"Estamos sumamente felices, después de tanto tiempo y tanta lucha nos merecíamos esto, sobre todo Matilda", expresó la modelo a través de sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante todo este proceso.

En ese mismo descargo, la mediática remarcó la importancia de la perseverancia durante todo el litigio. "A la larga o a la corta la verdad siempre triunfa y para mí es sumamente gratificante", manifestó respecto del desenlace.

Además, celebró el cierre de esta etapa del conflicto que mantenía con el economista tras alcanzar un entendimiento formal. "Nos sacamos esa oscuridad de encima de nuestras vidas", agregó con alivio por la tranquilidad lograda para su familia.

Finalmente, Salazar ratificó que el entendimiento se alcanzó en base a los documentos legales que se habían suscrito con anterioridad. "Se llegó a un acuerdo en base a esos acuerdos que estaban previamente firmados, en los que estaban los derechos de una menor de edad", concluyó sobre la protección de la menor.